aespa登紅白計畫不變！無懼連署壓力 NHK挺「寧寧蘑菇燈爭議」：絕無影射

NHK媒體總局長山名啟雄明確表示，目前aespa的出場計畫維持不變。（翻攝自aespa IG）

日本放送協會（NHK）今（17日）在東京澀谷總部召開例行記者會，正式回應了近期關於韓國大勢女團aespa出場紅白歌唱大賽的輿論風波。儘管近期網路上出現要求取消該團體演出資格的聲音，但NHK媒體總局長山名啟雄明確表示，目前aespa的出場計畫維持不變，並強調製作團隊已針對爭議事件進行深度調查。

此次爭議的核心源於aespa中國籍成員寧寧（寧藝卓）2022年在粉絲平台分享的一張照片，當時她曬出一盞宣稱「很可愛」的燈具，卻因形狀神似核爆後的「蕈狀雲」而觸動日本社會的敏感神經。隨著紅白名單公布，不滿的網友11月中旬在連署網站發起抗議，試圖阻止其登台。

寧寧貼出的燈具照片，形狀神似核爆後的「蕈狀雲」而觸動日本社會的敏感神經。（翻攝畫面）

對此，NHK負責人指出，電視台已透過經紀公司直接向本人確認，證實該貼文純屬分享居家裝飾，絕無任何影射或戲謔原爆的意圖。

NHK負責人指出，電視台已透過經紀公司直接向本人確認，絕無影射意圖。（翻攝自寧寧IG）

NHK進一步說明，紅白歌唱大賽的選拔標準是基於歌手全年的活躍數據、社會輿論支持度，以及是否符合節目企劃與演出風格等多重維度進行綜合評估。即便面臨連署壓力，NHK仍重申，在確認相關爭議並非蓄意冒犯後，仍將依據aespa今年的卓越成績與大眾影響力，維持其出場邀請，期待她們在跨年夜的舞台表現。

