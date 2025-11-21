aespa登紅白遭抵制「連署破8.5萬」 寧寧「2年前舊照」惹議！NHK回應了

aespa因成員寧寧2年前買的檯燈，遭日網抵制。翻攝自IG



日本和中國之間的關係因首相高市早苗「台灣有事」說，持續升溫中。日本年度音樂盛事「第76屆NHK紅白歌唱大賽」將於跨年夜登場，今年紅、白兩隊共計37組表演陣容正式公布後，卻因南韓人氣女團aespa陷入連日爭議。中國籍成員寧寧（Ningning，寧藝卓）早前被翻出的「原子彈爆炸造型檯燈」貼文引發日網激憤，已突破8.5萬人連署要求取消aespa出場。

根據《週刊女性》與多家日媒報導，寧寧在2022年曾於社群平台發布一張外型酷似廣島、長崎「原子彈爆炸蘑菇雲」的檯燈照片，並寫下「我買了一盞可愛的燈，你覺得怎麼樣？」貼文曝光後即被部分日本網友批評「缺乏對原爆歷史的敏感度」，當時曾引發中日網友激烈論戰。如今紅白出演名單公布，這張舊照再度被日本網友翻出，強烈反彈迅速蔓延。

aespa因成員寧寧2年前買了一盞蘑菇雲造型的檯燈，遭日網抵制。翻攝自IG

目前在連署平台「Change.org」上，題為「要求停止aespa出場」的活動已累積超過8.5萬名支持者，且人數仍持續攀升。反對聲浪遍布X，不少網友怒批NHK「忽視受害者感受」、「不該讓缺乏歷史意識的團體站上國民級舞台」。

面對輿論持續升溫，NHK媒體總局長山名啓雄於11月19日的例行記者會中首次回應表示，「考量日中之間的情勢，我們希望她們能夠出場。」強調目前並無更動aespa演出安排的計畫。

NHK會長稻葉延雄也補充，「希望能透過紅白傳遞和平訊息」。截至目前為止，紅組仍維持aespa登台的安排。

