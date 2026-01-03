aespa登《紅白》演出時間撞原爆歷史！「巧合重疊」日本網友全炸鍋

記者林宜君／台北報導

南韓女團aespa日前登上日本年度音樂盛事《紅白歌唱大賽》，原本是年度代表性舞台，卻因演出時間與歷史事件出現「巧合重疊」，在日本網路掀起激烈討論，甚至被部分網友質疑是「刻意安排」，爭議至今仍未平息。（圖／翻攝自紅白歌合戰官方X）

南韓女團aespa日前登上日本年度音樂盛事《紅白歌唱大賽》，原本是年度代表性舞台，卻因演出時間與歷史事件出現「巧合重疊」，在日本網路掀起激烈討論，甚至被部分網友質疑是「刻意安排」，爭議至今仍未平息。風波起點可追溯至aespa成員寧寧過往曾在社群分享「原爆檯燈」相關內容，引發日本網友不滿，日本留言區直接炸鍋，去年一度出現超過14萬人連署要求她們退出《紅白》。儘管最終aespa仍照常登台，但相關質疑並未因此消散。

風波起點可追溯至aespa成員寧寧過往曾在社群分享「原爆檯燈」相關內容，引發日本網友不滿。（圖／翻攝自 X）

有日本網友進一步比對歷史資料指出，aespa於《紅白》當晚約8點14分登台演出，而根據美國國立第二次世界大戰博物館公開紀錄，美國陸軍航空軍在1945年8月6日早上8點14分完成投彈定位，並於8點15分投下原子彈「小男孩」。儘管歷史事件發生在上午、節目播出為晚間，但以12小時制對照，時間點出現「分秒相同」的巧合，引發日本網友高度反彈。爭議不僅止於時間點。aespa當天演唱〈whiplash〉時，恰巧在晚間8點15分唱到歌詞「beat drop with a big flash」，部分日本網友將其解讀為「投彈瞬間伴隨巨大閃光」，認為一連串巧合難以單純視為巧合，質疑製作單位與團隊的安排動機。

廣島出身的主持人有吉弘行與綾瀨遙對aespa的演出表持沉默。（圖／翻攝自紅白歌合戰官方X）

此外，aespa在《紅白》演出前夕，官方宣布寧寧因「感染流感」無法參與，最終由3名成員登台演出。不過，寧寧隨後卻出現在南韓MBC跨年特別節目畫面中，再度引發日本網友質疑「說法前後矛盾」。對此時間序也有事實查核指出，MBC跨年節目內容早於12月28日完成錄影，而官方公告寧寧因流感缺席《紅白》的時間為12月29日，兩者在時序上並未衝突，並無臨時說謊或刻意隱瞞的證據。儘管部分細節經查證後被釐清，但《紅白》演出時間、歌詞內容與歷史時刻重疊的巧合，仍在日本社群持續延燒，成為aespa此次登台後最具爭議的話題之一。

