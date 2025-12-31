aespa缺1...完美消化Super Giselle Time！Winer服裝曝光

南韓女團aespa今（31日）首度登上《NHK紅白歌合戰》。（圖／翻攝自日本紅白）





南韓女團aespa今（31日）首度登上《NHK紅白歌合戰》，雖然中國成員Ningning（寧寧）因身體緣故未能出席，但Karina、Giselle和Winter依舊完美演出，獲得日媒一面倒好評價。

南韓女團aespa成員Winter以長袖服飾擋住了手臂。（圖／翻攝自日本紅白）

今日aespa在《第76屆NHK紅白歌合戰》上，Karina、Giselle和Winter身穿白色和米色為主的服裝，部份毛絨材質搭配鏤空設計，整體性感又不是可愛，展現了曼妙身材，而Winter在爆出和Jung kook（田柾國）緋聞後，多次演出都將手上刺青遮住，今日也不例外，以長袖服飾擋住了手臂。

南韓女團aespa此次紅白缺少Ningning，仍完美展現「Super Giselle Time」。（圖／翻攝自日本紅白）

雖然此次舞台缺少Ningning，但其他3位成員完美演出了夯曲〈Whiplash〉，也完美展現了大家熱愛的「Super Giselle Time」，獲得網友好評的同時，日媒也一面倒給讚譽。

