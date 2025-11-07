aespa要來了！「將現身信義區」超狂互動體驗 時間點曝光

記者林汝珊／台北報導

韓國大勢女團aespa。（圖／希林國際提供）

K-POP 女團 aespa 要來了！萬眾矚目的主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP UP」正式宣布登陸台北，將於 12月13日至19日 在 台北信義新光三越 A8 館3樓 盛大登場。這場限定活動延續首爾、紐約與東京站的高人氣熱潮，打造結合音樂、遊戲、設計與互動的沉浸式體驗空間，邀粉絲 MYs 一起走進屬於 aespa 的夢幻世界！

aespa快閃店將登台。（圖／大步整合行銷提供）

這次的台北站以 aespa 最新迷你專輯《Rich Man》為主題，現場分為兩大沉浸式展區。「限定主題展區」重現 aespa 的藝術世界觀，以標誌性視覺概念打造震撼裝置，讓粉絲彷彿置身MV畫面中；「現場互動體驗區」則可與最愛成員一起聆聽新曲，體驗聲光投影打造的全方位互動場景，感受《Rich Man》傳遞的自信與自我覺醒力量。

廣告 廣告

aespa 今年為宣傳新作《Rich Man》可說馬不停蹄，除巡迴快閃店活動席捲全球外，更登上美國節目《Good Morning America》與《The Jennifer Hudson Show》，展現爆棚人氣與國際影響力。隨著她們最新巡演《2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE》8月底從首爾 KSPODOME 起跑，明年2月也將登陸香港開唱，亞洲各地粉絲都在敲碗期待台灣場次的公布！

更多三立新聞網報導

小S重現《康熙來了》林志玲一看哭了 曝私下暖舉：好讓人心疼

于朦朧粉絲不滿金馬未追思！掀兩岸論戰 台網友轟：關我們什麼事

9m88被爆熱戀「10年好友章廣辰」！親密互動曝光 她不忍再氣喊3字

《劫機七小時》回來了！金球視帝再陷生死對決 「地鐵驚魂」首曝光

