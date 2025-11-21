aespa遭8.5萬人抵制！寧寧被指「不尊重原爆」 紅白登台危機四伏NHK不換團

aespa原定登上NHK紅白歌唱大賽舞台，卻因成員寧寧過去發文遭日網連署抵制。（圖／達志／美聯社，下同）

南韓人氣女團aespa原訂於12月31日首度登上「第76屆NHK紅白歌唱大賽」，不料卻因陸籍成員寧寧（Ningning）過去的一則社群貼文遭到日本網友強烈反彈，甚至發起連署要求取消該團體出場，目前已有超過8.5萬人參與連署。

據日媒《週刊女性》報導，爭議源自寧寧於2022年曾在粉絲平台上分享一張蘑菇雲形狀的檯燈照片，並留言「我買了一盞可愛的燈，覺得如何？」該圖被部分日本網友聯想為「原爆雲」，質疑其輕忽歷史創傷與對原爆受害者的不尊重。此事近期被網友重新挖出，引發爭議發酵。

連署行動在網站「Change.org」上發起，標題為「要求停止aespa出場」，訴求強調不應讓「缺乏歷史敏感度」的藝人參與國家級年末音樂節目。截至目前，參與人數已突破8萬5000人。

面對風波擴大，日本放送協會（NHK）媒體總局長山名啓雄在11月19日例行記者會中回應此事，表示：「考慮到日中關係的敏感性，我們仍希望aespa能如期登台。」此外，NHK會長稻葉延雄也強調：「我們希望透過紅白傳達和平訊息。」

儘管輿論壓力升高，NHK方面並未更改aespa的表演計畫，預計將如原定安排，以紅組身分登場。日媒推測，本屆紅白節目也將納入「戰後80年」紀念企劃，結合和平與反戰主題，加深全場表演背後的時代意義。

