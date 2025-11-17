aespa陸籍成員慘遭抵制！日網萬人連署 籲《NHK紅白》撤演

aespa的陸籍Ningning（右一）遭到日本網友抵制，不該出現在日本年度盛事《NHK白歌唱大賽》。（圖／希林國際提供）

曾多次來台灣開唱的韓國女團aespa，日前確定受邀登上日本年度盛事第76屆《NHK紅白歌唱大賽》新春節目。怎料，近期因日本和大陸關係緊張，再加上隊內的陸籍成員寧寧的2年前一則爭議貼文再度被挖出，目前已有不少日本網友發起連署活動抵制，更呼籲NHK把aespa撤出名單。

綜合日本媒體報導，現年23歲的aespa大陸籍成員Ningning（寧寧、寧藝卓），曾於2022年在社群分享一張買到「原子彈造型」的檯燈照片，並詢問大家，「我買了一盞可愛的燈，覺得怎麼樣？」

由於該檯燈的設計者源自大陸手工藝創作家，並以二次世界大戰時的廣島與長崎被轟炸後的蘑菇雲作為賣點。導致Ningning在當年飽受日本、大陸網友的輿論。

網友挖出2年前寧寧分享的原子彈檯燈證據。（圖／翻攝change.org網站）

如今，隨著中日關係緊張，NHK公布名單後，在日本社群X上已經出現不少抵制聲浪，關鍵字「aespaの紅白出場停止」直接登上日本X熱搜第一。

還有網友發起連署活動，認為原子彈是人類歷史上的悲劇，對原子彈的輕視與不理解，不只對廣島、長崎，也對所有希望和平的國家不尊重，是種不負責任的行為。

該訴求內容也提到，《紅白歌唱大賽》作為日本傳統的新春節目，是能夠影響廣大觀眾的公共場合，這些敏感議題絕對不能被忽視。並呼籲NHK考慮撤下aespa的演出，「他們應該有時間好好加深對日本文化歷史的理解。」截稿前，已有1萬多人參與連署活動。

