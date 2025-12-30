aespa首唱紅白寧寧就缺席！官方原因遭疑「台灣有事」避嫌恐為主因

娛樂中心／綜合報導

距離日本年度音樂盛事「第76屆 NHK 紅白歌合戰」僅剩一天之際，南韓人氣女團 aespa 突然拋出震撼彈。官方於昨（29）日無預警透過日文官網與社群平台發布公告，表示中國籍成員寧寧因感染流感、依醫師指示需充分休養，確定將缺席12月31 日的紅白歌合戰演出，舞台將由 Karina、Giselle、Winter 三人登台。

aespa於2020年出道，韓籍成員 Karina、Winter，中國籍成員寧寧，以及日籍成員Giselle 所組成，憑藉強烈世界觀與高完成度舞台迅速累積全球人氣。這次受邀參加紅白歌合戰，原本被視為她們在日本2025年末的重要里程碑之一，卻在演出前夕因成員健康狀況出現變數。

廣告 廣告

aespa。（圖／記者鄭孟晃攝影）

官方聲明指出，寧寧已前往醫院，經評估後認為應避免高強度活動，以確保身體能夠順利恢復。因此團隊已向 NHK 方面提出調整出演陣容的申請，並獲得同意。對於在如此接近演出時間才公布消息，官方也向粉絲致歉，盼外界能給予理解。

寧寧先前曾因社群貼文在日本引發討論。她過去於付費粉絲平台，分享一盞燈，被部分網友解讀為外型類似「蘑菇雲」的燈具照片，雖僅附上簡單詢問式文字，仍遭部分日本網友質疑隱射「原子彈爆炸畫面」涉及敏感歷史問題，當時出現大量要求她退出紅白演出的聲音。

aespa中國籍成員寧寧貼出一盞燈具被日本網友質疑隱射「原子彈爆炸畫面」（圖／翻攝自 X）

對此，aespa 官方在此次公告中也一併回應，強調該貼文並無任何特定立場或意圖，僅因表達方式引發誤解，未來將更加審慎處理相關內容。然而NHK 隨後也在官網同步更新資訊，確認寧寧將缺席，aespa 以三人體制出演本屆紅白歌合戰。



事實上，寧寧近期健康狀況已多次引發關注，本月初於日本舉行的 MAMA 頒獎典禮時，她曾因身體不適缺席紅毯，隨後仍趕到現場與成員合體演出，展現敬業態度。這次再度因健康理由缺席大型舞台，也讓不少粉絲感到不捨，同時期待她能安心休養、早日恢復最佳狀態。

更多三立新聞網報導

五月天阿信上海重摔戴護腕遮手傷！大咖暖獻祝福「長腿信」藏來歷

曹西平猝逝生前最疼他 KID難過限動哀悼：玩很大永遠的西平獸

曹西平猝逝！無數女星被罵「醜八怪」爆紅 她天生構造被「加持」最紅

男模張越河二度否認性侵！女大生突發聲爆遭威脅：某人疑似要烙人砍我

