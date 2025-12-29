aespa首度參加《紅白歌唱大賽》寧寧確定缺席 官方公布原因「引聯想」

aespa中國成員寧寧確定缺席《紅白歌唱大賽》。翻攝Instagram @aespa_official、nhk_kouhaku

日本年度音樂盛事第 76 屆 NHK《紅白歌唱大賽》將於 12 月 31 日登場，首次獲邀參加的人氣韓國女團 aespa 卻在演出前夕傳出變數。aespa 於今（29日）緊急發布公告，宣布中國籍成員寧寧（Ningning）因確診流感將缺席本次演出。由於寧寧近期因過往言論捲入中日外交緊張風波，此次缺席時機敏感，引發外界高度關注與諸多聯想。

官方稱確診流感遺憾辭演

根據 aespa 日本官方公告指出，成員寧寧近日因身體不適前往醫院接受檢查，經醫師診斷確診為流感，目前正遵循醫囑進行隔離與靜養。經紀公司表示，考量藝人健康狀況及避免影響其他演出人員，遺憾宣布寧寧將無法參加今年的紅白演出。

屆時 aespa 將由其餘三名成員 Karina、Giselle 與 Winter 以「3 人體制」登上舞台。儘管官方強調缺席純粹是健康因素，但在紅白倒數兩天突然變動，仍讓不少期待 4 人合體的歌迷感到遺憾。

aespa首次參加《紅白歌唱大賽》，可惜不是完整體。翻攝Instagram @aespa_official

舊照爭議與中日局勢升溫

事實上，aespa 自宣布入選紅白名單以來，寧寧便因中國籍身分與過去的言行成為日本網路議論的焦點。爭議起源於寧寧在 2022 年曾於社群平台分享一張「蘑菇雲造型」的檯燈照片，並配文稱其「可愛」。隨著近期中日關係因地緣政治問題趨於緊繃，該舊照被日本網友翻出，認為其影射廣島與長崎的原爆慘劇，缺乏對歷史的尊重。

日本連署網站 Change.org 曾出現要求取消 aespa 出場資格的活動，參與人數一度突破 13 萬人。儘管 NHK 媒體總局長山名啟雄曾出面緩頰，表示已確認藝人並無惡意，但民間的抵制聲浪在演出前夕仍未平息。

避風頭傳言四起

面對寧寧的缺席，網路上出現了不同的解讀。有部分輿論猜測，在目前中日民間對立情緒高漲的氛圍下，經紀公司與主辦單位 NHK 或許是出於對藝人的保護考量，才以「生病」為由缺席，以降低潛在的抗議風險或政治敏感度。

不過，支持寧寧的粉絲則呼籲大眾停止過度揣測，認為流感本就是冬季高發疾病，應將焦點回歸到藝人的健康與其餘成員的舞台表現上。aespa 預計將在紅白舞台表演年度大熱單曲〈Whiplash〉，在 4 缺 1 的情況下如何重新編排動線與聲部，已成為當晚演出的焦點之一。

NHK宣布寧寧因為身體不適將缺席《紅白歌唱大賽》。翻攝Instagram @nhk_kouhaku



