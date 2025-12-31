aespa首登日本紅白！「Winter捲戀愛風波」剪超短髮 三缺一仍完美演出

記者王培驊／綜合報導

日本年度音樂盛事《第76屆NHK紅白歌合戰》於31日登場，首度受邀參演的南韓女團aespa，卻在演出前夕臨時出現變數。官方於29日公告，中國籍成員 Ningning（寧寧） 因感染流感，經醫師評估需充分休養，確定缺席紅白演出，舞台改由Karina、Winter、Giselle三人完成。

aespa登上日本紅白，但中國籍成員Ningning（寧寧）缺席。（圖／翻攝自NHK MUSIC）

aespa由Karina、Winter、Giselle與Ningning組成，自2020年出道以來，以強烈世界觀與高完成度舞台迅速累積全球人氣，這次登上紅白原被視為重要里程碑，卻成了「少一個人的舞台」。SM娛樂也對於在演出前才公布消息向粉絲致歉，並感謝外界體諒。儘管缺少主唱Ningning，aespa仍以三人體制登上紅白，演唱人氣歌曲〈Whiplash〉。3人全程開麥演出，不僅重新分配段落，也順利撐起高音與舞蹈編排，現場尖叫聲不斷，被盛讚「完成度依舊在線」。

aespa成員WINTER剪去一頭長髮，變成短髮。（圖／翻攝自NHK MUSIC）

aespa登上日本紅白，但中國籍成員Ningning（寧寧）缺席。（圖／翻攝自NHK MUSIC）

造型方面，三人以白色系服裝搭配長靴登場，各自做出造型變化。Karina以齊瀏海造型亮相，Winter罕見回歸俏麗短髮，Giselle則以黑長直現身，3人3色風格成為討論焦點，也成功轉移「3缺1」的遺憾感。其實Ningning近期健康狀況已多次引發關注，前陣子出席MAMA頒獎典禮時，也曾因身體不適缺席紅毯。這次再度因流感無法登上紅白舞台，讓不少粉絲感到不捨，紛紛留言希望她能安心休養、早日回歸完整體。

