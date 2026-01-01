aespa首登紅白硬撐3人上陣！表演後主持人不發言 態度日網兩極論戰

娛樂中心／綜合報導

昨晚aespa以3人制登上NHK《紅白歌合戰》演出。（圖／翻攝自紅白歌合戰官方X）

南韓人氣女團 aespa 於昨（31）日登上第76屆 NHK《紅白歌合戰》，在多重爭議與壓力下完成演出。由於NHK官網宣布中國籍成員寧寧在演出前夕確診流感，依醫囑需休養最終未能登台，由KARINA、GISELLE、WINTER 三人編制上陣，仍順利帶來話題「痛脖子」夯曲〈Whiplash〉，整段表演於日本社群掀起兩極化討論，關鍵字一度登上 X（前 Twitter）熱搜。

3人完美演出「痛脖子」夯曲〈Whiplash〉。（圖／翻攝自紅白歌合戰官方X）

這是aespa首度登上紅白的舞台，也是NHK電視台創立100周年，原本就是年度重要行程之一。當晚三名成員以手持麥克風形式演出，舞台編排緊湊，寧寧原有的段落則由其他成員自然分配、代唱完成，整體流暢度未受明顯影響。其中平時分量相對較少的 GISELLE，也因人數調整獲得更多發揮空間。

昨晚aespa演出後主持人有吉行及綾瀨遙並未發表任何即時評論。（圖／翻攝自紅白歌合戰官方X）



表演結束後，三人向觀眾深深鞠躬，主持人鈴木奈穗子也代表節目向她們表達感謝。然而，演出細節很快在日本網路引發延伸討論。眼尖網友注意到，aespa 表演段落結束後，出身廣島的主持人有吉弘行及綾瀨遙並未針對舞台發表任何即時評論，與其他演出段落的互動模式略有不同。

部分網友將此解讀為「廣島人的沉默表態」，甚至形容為「最後的抵抗」，有人直言「不懂 NHK 為何堅持邀請 aespa」、「這對日本觀眾是一種傷害」，甚至質疑aespa表演時段收視跌。不過也有不少人認為這只是過度解讀，直言「想太多了」、「不要硬套政治意涵」。力挺aespa的聲音同樣不小，「KARINA 的實力真的太強」、「不管外界怎麼說，這是一場很棒的表演」、「美到讓人窒息」讓aespa的紅白初登場，無疑成為今年話題度最高的演出之一。

