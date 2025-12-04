「aespa」台北快閃店祭獨家周邊 跨海獻聲親揭亮點

「aespa」日前在2025 MAMA奪下3大獎。翻攝aespa_official IG



韓國女團「aespa」日前在2025 MAMA大獎勇奪「最佳編舞」、「最佳舞蹈表演女團」和「最佳女團」，還在世界各城市趁勢推出主題快閃店「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE」，12月13日至19日移師台北新光三越A8 3樓展開為期1周的快閃活動，她們特別跨海獻聲錄影片傳送「邀請函」，喊話MY（粉絲名稱）：「我們在快閃店見吧！」

近期以新專輯《Rich Man》回歸的「aespa」跨海親切問候歌迷，並介紹此次主題快閃店「亮點」，Giselle、 Winter、 Ningning依序說：「aespa WEEK #RichMan快閃正式登陸台北，這次也準備了以《Rich Man》專輯為靈感打造的特別空間，不僅有《Rich Man》原創MD（周邊商品），還準備了新的特別MD。」隊長Katrina則表示：「接下來還會有更多消息， MY們一定要多多期待！」

廣告 廣告

適逢出道滿5周年，「aespa」主題快閃店特別帶來了近 50 款活動限定及最新周邊，包括《Rich Man》造型毛絨掛飾、限量隨機卡、包包、手機支架、耳機包、地毯、方巾、潮流聯名T-Shirt及衛衣等，還有只要消費滿額更能得到紀念小卡。

快閃店布滿成員的型格造型海報，瀰漫超酷炫的搖滾氛圍，現場設有多個互動體驗區，讓粉絲感受音樂律動、欣賞MV精采片段，「aespa」更特別為台粉獻上台北站獨家周邊雨傘，象徵她們想在每一場相遇裡守護粉絲，成了送給MY最棒的聖誕禮物。

而「aespa」每次推出周邊商品總讓粉絲愛不釋手，Karina分享先前去環球影城時曾遇到穿著周邊商品的粉絲一起排遊樂設施的趣事，「我們其實就排在同個隊伍裡，但對方沒有發現，我也不好意思主動搭話，沒想到到了下一個遊樂設施時又看見了同1位粉絲一起排隊，這才打了招呼」。她特別提到為了與粉絲交流，正努力學中文和日文。快閃店入場採預購制，目前已在Klook平台開放預購。

更多太報報導

張鈞𡩋尷尬認沒收到邱澤喜帖 熱戀導演2年不婚頭

李晶玉曝彭文正遭通緝近況 被問返台時間哽咽「請教賴清德」

袁惟仁緊急送醫最新病況曝光 紀寶如心疼：還在住院