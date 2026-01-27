aespa、獵人、芙莉蓮集結 BANPRESTO展明三創登場

「小不點玩偶展區」推出豐富的展示區域，可愛小巧的尺寸搭配圓滾滾大眼睛，令人愛不釋手。圖／台灣萬代南夢宮提供

BANPRESTO 為展現模型公仔與絨毛玩偶的極致魅力，「BANPRESTO EXPO SPECIAL Edition」將於明（28）日至 2 月 1 日在三創生活園區 1F 十二立方盛大開展。現場將展出超萌「小不點玩偶」系列，以及具備壓倒性份量的「Grandista」與動態感十足的「MAXIMATIC」系列模型，帶領粉絲近距離感受角色的細節設計。

本次展覽亮點之一為展出近 300 隻「小不點玩偶」，並從日本空運來台「小不點玩偶娃用場景 旋轉摩天輪」，讓粉絲盡情拍照。展區劃分為「歷史展示區」與「新品展示區」，呈現《我的英雄學院》《藍色監獄》及《鬼滅之刃》等經典作。2025 年全新發售的作品也將亮相，包含韓國偶像團體 aespa、RIIZE，以及初音未來、《排球少年！！》與《火影忍者》等跨界角色。

在「特別展示區」中，除了《學園偶像大師》《刀劍亂舞 ONLINE》等 1 月最新商品，更首度曝光「和風小部屋」與「小不點樂園」兩座精緻布景。具備大尺寸特色的「Grandista」展區則集結《航海王》《七龍珠》《咒術迴戰》及《進擊的巨人》中的艾連與里維等高人氣角色，透過細膩刻畫完整呈現角色氣勢。

「Grandista展區」展現壓倒性的大尺寸與極致造型質量的模型公仔系列，圖為咒術迴戰 Grandista 伏黑惠。圖／台灣萬代南夢宮提供

針對海外市場，本次活動特別推廣「Grandista Special Edition」系列，該系列專為日本以外的全球粉絲量身打造，部分模型可搭配特效零件提升質感。此外，「MAXIMATIC」展區則展示《葬送的芙莉蓮》及《我的英雄學院》等具張力的動態模型。預計於 2 月與 3 月發售的新品也將搶先現身，讓細節控玩家提前領略作品魅力。

現場將搶先販售「葬送的芙莉蓮 MAXIMATIC 修塔爾克」模型。圖／台灣萬代南夢宮提供

展覽期間更祭出五大好康，入場即隨機贈送《HUNTER×HUNTER 獵人》或《葬送的芙莉蓮》Grandista A3 海報。現場也將搶先販售「奇犽」與「修塔爾克」等新品。凡參與社群互動、購買指定金額或填寫問卷，還有機會獲得娃包、品牌購物袋及裝飾貼紙等周邊。主辦單位誠摯邀請玩家親臨現場，一次體驗可愛收藏與精緻模型的雙重享受。



