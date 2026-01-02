aespa《紅白》演出後冷場 廣島原爆疑成禍因

aespa在《紅白》以3缺1的陣容完成演出。（翻攝網路）

今年《NHK紅白歌唱大賽》的節目流程除了不順挨批，其中南韓女團aespa表演完後，主持群中的有吉弘行與綾瀨遙望著鏡頭不發一語，加上兩人都是廣島出身，因此被解讀為是無聲的抗議。

至於為何抗議？可追溯至aespa的中國大陸籍成員Ningning貼過一張神似「原子彈爆炸蕈狀雲」的檯燈照片，觸及日本網友關於原爆的敏感神經，加上近期中日關係緊張，剛好她也以流感為由缺席《紅白》演出。 直播節目當天，aespa以3缺1的陣容完成演出，現場氣氛仍然頗嗨，不過當鏡頭回到主持群時，原本應接話串場的有吉弘行與綾瀨遙卻一度沉默，僅剩旁邊主播鈴木奈穗子擠出感謝詞救場。

廣告 廣告

aespa成員Ningning之前惹出原爆爭議，疑讓廣島出身的主持人有吉弘行與綾瀨遙對於該團演出沉默。（翻攝網路）

由於日本廣島長期被視為與原爆歷史密不可分的城市，而有吉弘行與綾瀨遙皆為廣島出身，使得這段冷場畫面隨即被外界與原爆相關爭議連結解讀，引發諸多揣測。

更多鏡週刊報導

NHK紅白歌合戰倒數兩天 aespa中國成員NINGNING宣布缺席

BTS Jungkook與aespa WINTER戀情傳聞延燒 雙方所屬公司回應「無立場」

aespa《Rich Man》POP-UP店新光三越A8倒數計時 跨海獻聲遞邀請函號召歌迷