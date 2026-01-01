aespa「3缺1」首登紅白！2大主持人沉默不語 日網：無聲的抗議

韓國女團aespa「3缺1」登上日本紅白歌合戰舞台。（鄧博仁攝）

南韓女團aespa昨（31日）跨年夜登上日本NHK紅白歌合戰演出，雖然陸籍成員寧寧因流感臨時缺陣，仍以3缺1形式順利完成表演。不過，因為中日關係緊張，再加上寧寧過去的「原子彈檯燈」爭議影響，兩位廣島出身的主持人竟在他們演出後沉默以對，畫面引起熱議。

第76屆NHK紅白歌合戰在跨年夜盛大播出，為了慶祝 NHK 電視100周年，今年陣容規格龐大又華麗，結合老中青三代，包含松田聖子、久保田利伸、福山雅治、AKB48、米津玄師、LiSA、MISIA等逾百組歌手藝人登場。由鈴木奈穗子、有吉弘行、綾瀨遙3人攜手主持。

首次受邀登上紅白舞台的aespa，則以「3缺1」的形式演出夯曲〈Whiplash〉，現場氣氛看來並未受到近期風波影響。但在表演結束後，3位主持人深深鞠躬，僅鈴木奈穗子發聲代為感謝，另外兩位廣島出身的主持人有吉弘行、綾瀨遙則保持沉默。畫面立刻衝上社群X熱搜，引起日本網友熱議，形容是「沉默的抗議」、「最後的抵抗」。

其實早在NHK公布名單時，aespa的出現便引發日本網友反彈，原因除了中日關係緊張，還有隊內陸籍成員寧寧，曾在社群分享原子彈爆炸造型檯燈的爭議再度被挖出。甚至有網友發起連署，要求NHK 撤銷 aespa的演出。沒想到寧寧最終因病缺席，巧妙避開爭議，也讓這場表演意外成為話題焦點。

