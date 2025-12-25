aespa Karina羽絨衣穿搭4招！Nike「這款」是造型關鍵

aespa成員Karina的冬季穿搭裡，羽絨衣早已跳脫單純保暖的角色，成為定義風格的重要關鍵！她近期發布在Ig的貼文中，穿著Nike與MLB的羽絨外套，從短版剪裁、俐落輪廓到街頭感十足的品牌元素，都讓整體造型在休閒與時髦之間取得完美平衡。本文整理Karina示範的4個羽絨衣穿搭技巧，一篇拆解如何把厚重單品穿得輕盈又有型！

aespa Karina羽絨衣穿搭1：粉色羽絨外套＋白色內搭＋灰色蛋糕裙

Karina選擇的是MLB粉色羽絨外套

這套造型中，Karina選擇的是MLB粉色羽絨外套，帶有美式街頭標誌性的澎度輪廓，但她刻意把拉鍊敞開、立領自然撐起，讓厚實羽絨看起來不顯笨重。柔霧粉色調讓運動單品更顯收斂，也與她內搭的白色上衣、灰色蛋糕裙形成輕柔對比，搭配同色系的毛絨帽款與包袋，讓視覺重點集中在「材質與色彩」，即使是街頭夜拍，也能穿出帶點少女感、卻不會太過可愛的羽絨穿搭。

aespa Karina羽絨衣穿搭2：黑色羽絨外套＋白色短版上衣＋牛仔短裙

這一套Karina則換上黑色羽絨外套，整體風格明顯更偏向冷調街頭感

這一套Karina則換上黑色羽絨外套，整體風格明顯更偏向冷調街頭感。她沒有把羽絨完整穿好，而是刻意「半披式」滑落肩線，露出細肩帶內搭與鎖骨線條，利用對比手法中和羽絨的厚重感，也讓造型多了幾分隨性與性感張力。羽絨的澎度集中在上半身，下身搭配迷你裙與長襪，比例拉得更俐落，完全是Karina很擅長的「甜酷混搭公式」。

aespa Karina羽絨衣穿搭3：灰色羽絨短版外套＋黑色運動套裝

Karina穿上的是Nike灰色羽絨短版外套，以霧面灰色呈現

Karina穿上的是Nike灰色羽絨短版外套，以霧面灰色呈現，線條俐落、澎度集中在肩線與手臂，讓外套本身就帶有力量感；她內搭貼身黑色運動單品，刻意拉出「外鬆內緊」的對比，反而更突顯身形線條。搭配高馬尾造型，強化俐落、冷感的視覺印象，讓羽絨衣也能成為風格主體，完整展現Nike羽絨系列在機能性與造型感之間的平衡。

aespa Karina羽絨衣穿搭4：黑色菱格羽絨外套＋黑色針織衫＋卡其尼龍水桶包

Karina換上的是Prada黑色菱格羽絨外套，風格轉向優雅、低調卻極具辨識度的公式

這套造型裡，Karina換上的是Prada黑色菱格羽絨外套，風格轉向優雅、低調卻極具辨識度的公式。外套採用細緻菱格絎縫設計，澎度刻意收斂，剪裁貼合肩線與手臂線條，讓羽絨不再只是保暖單品，而更像一件結構俐落的外套。內搭同色系針織與卡其色尼龍水桶包，與前幾套運動或街頭感羽絨相比，這套Prada穿搭示範了另一種思路，羽絨也能很精緻、很時裝，甚至成為旅行造型中最耐看的一件單品。

