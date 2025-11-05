aespa Karina、Giselle 搶穿！Millo Archive × 現代百貨台北快閃店登場，週末必逛亮點一次看
成立於 2020 年春夏的 Millo Archive，以「替代性日常服」（Alternative Everyday Wear）為核心理念，主張服裝不僅是穿著，更是文化語彙的延伸。品牌擅長在主流與次文化之間取得平衡，透過極簡結構與細膩質感，創造出兼具實穿性與藝術性的服裝語言。Millo Archive 的設計哲學強調「認可多樣性」，並以感性手法重新詮釋嚴謹的結構輪廓，讓每一件作品都能在日常中展現獨特個性與現代精神～
以「無色彩（Achromatic Aesthetic）」為核心語言，Millo Archive 善用黑、白、灰三色構築整體視覺基調，展現冷靜又自信的城市氣場。品牌並非一味追求單一風格，而是透過極簡線條與剪裁變化，點綴亮眼色彩，形成低調卻極具辨識度的時尚印象。從寬鬆的立體外套、質感針織到機能丹寧單品，皆兼顧結構與舒適度，完美詮釋「日常也能有態度」的品牌精神。
Millo Archive 同步發展 Men 與 Women 兩大支線。男裝系列聚焦「多元領域的全方位潮流」，融合流行與實穿，讓街頭與都會穿搭無縫轉換；女裝系列則以結構感與感性並行的設計語言，重新定義女性日常風格，傳遞不受框架束縛的當代氣質。無論男女系列，品牌都在探問一個共同命題——如何以服裝詮釋當代人的生活方式。
aespa Karina 也穿上Women支線襯衫，展現優雅又個性的年輕風格，每個人衣櫃必備的白襯衫，在剪裁與面料上展現獨特美學，讓基本款單品單穿也很有個性～
近年來，Millo Archive 憑藉極簡而鮮明的視覺語彙，在韓國年輕世代與選品市場中迅速竄紅。品牌多款外套、針織與機能單品於 MUSINSA、W Concept、HEIGHTS 等平台熱銷不斷，成為 Z 世代最受矚目的時尚新寵。本次登台快閃店以「The Alternative Daily」為主題，展出 2025 秋冬系列核心單品，重現首爾街頭的時尚氛圍，邀請消費者近距離體驗韓系極簡風格的魅力。
除了受到消費市場熱烈追捧，Millo Archive 亦深受韓流藝人喜愛，成為明星私服中的高出鏡率品牌。包括 aespa 成員 Giselle、Karina、IVE 的 Rei、演員 金英光、SHINee 的 Key 與 TWS 成員等皆曾著用品牌單品，從伸展台延伸至韓星衣櫥，持續放大話題熱度。這股由明星與年輕世代共同推動的極簡風潮，讓 Millo Archive 成為韓國時裝界最具代表性的當代新聲之一。
此次品牌首次登台，不僅是韓系極簡風格在台灣市場的一次重要登場，更象徵新世代對於時尚態度與生活方式的全新詮釋。Millo Archive 以理性線條構築感性氛圍，讓「替代性日常」不再只是概念，而成為一種能被穿上的都市哲學～
Millo Archive 快閃店資訊
地點｜新光三越信義新天地 A11 1F（The Hyundai Seoul 聯名快閃區）
日期｜2025/10/31（五）– 2025/11/06（四）
