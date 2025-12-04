aespa《Rich Man》POP-UP店新光三越A8倒數計時 跨海獻聲遞邀請函號召歌迷

韓人氣女團aespa主題快閃店將在台北新光三越A8登場。（DABU大步整合行銷提供）

韓人氣女團aespa適逢出道5週年，特別跨海為台灣首間主題快閃店獻聲錄製邀請影片，向MY們送上最暖心的耶誕驚喜。以新專輯《Rich Man》回歸後氣勢旺盛，不僅在2025 MAMA Awards勇奪三座大獎，在世界多地開設的「aespa WEEK #RichMan POP-UP STORE」更掀起話題聲浪。台北站將於12月13日至19日在新光三越A8三樓登場，4位成員在影片中以親切問候介紹亮點，從原創MD到特別打造的拍照空間，都讓粉絲瞬間期待值飆升。此次台北活動採預購入場，目前已在Klook開放預購。

快閃店集結近50款活動限定與全新周邊，包括《Rich Man》造型毛絨掛飾、限量隨機卡、潮流服飾、居家小物等，滿額還可獲得紀念小卡，入場粉絲也能拿到專屬紀念入場券。最受矚目的台北站限定品為aespa雨傘，象徵她們想在每次相遇中守護粉絲。整個空間以搖滾視覺氛圍包覆，充滿成員海報、布景與多處互動裝置，現場亦能欣賞《Rich Man》MV片段，成為MY們年底必訪的打卡新地標。

韓人氣女團aespa快閃店集結近50款活動限定與全新周邊。（DABU大步整合行銷提供）

成員與粉絲間的互動趣事也再次成為話題。Karina近期在W KOREA影片中分享曾在環球影城遇到穿著周邊的粉絲卻未被認出，直到排到下一個設施才鼓起勇氣打招呼；她也透露自己在洛杉磯購物時被搭訕問「Do you have Instagram？」讓她害羞得不知如何應對。因近期亞洲巡迴行程密集，她正在努力學習中文和日文，希望能用更貼近粉絲的方式分享舞台上的感動。

購買aespa官方MD隨機贈送1張貼紙。（DABU大步整合行銷提供）

迎來5週年的同時，aespa也在2025 MAMA Awards上向MY們深情致謝。Karina表示得到最佳女團獎就像收到最棒的5週年禮物，並預告明年將推出正規專輯；Giselle也向從第一天到新加入的每位粉絲表達由衷感激。隨著台北快閃店倒數，主辦單位也加碼補貨、開設預購領取專區，確保粉絲能順利選購心儀商品，勢必在歲末為台北帶來最熱度滿滿的aespa風潮。

