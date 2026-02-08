aespa Winter兌現承諾！香港演唱會「SOLO曲改中文歌詞」粉讚翻

韓國女團aespa成員Winter（金旼炡）。（圖／翻攝自X）





韓國女團aespa如今舉辦《SYNK : aeXIS LINE 》巡迴演唱會，昨（7日）在亞洲國際博覽館盛大開唱，成員們除了帶來齊舞，更安排了個人Solo。其中，Winter（金旼炡）在演出個人單曲〈BLUE〉時候，特別在原曲中的歌詞進行部分中文創作，引發了網友熱議。

韓國女團aespa成員Winter（金旼炡）特別將SOLO單曲〈BLUE〉中間改為中文歌詞。（圖／翻攝自X）

Winter昨日巡演香港站演唱SOLO單曲〈BLUE〉時，給了台下粉絲一大驚喜，在副歌部分的5句各自進行中文創作，「Fake a smile用微笑弧度掩蓋，調整呼吸的節拍，不讓眼淚掉下來，Stuck in BLUE 時間會吹散陰霾，Keep walking 時間會沈浸於冬天」，大螢幕也同步顯示了簡體中文字幕。

對於中文版的〈BLUE〉過去的承諾兌現，在去年11月直播時候，Winter被問及「〈BLUE〉會有中文版嗎？」她讓粉絲來到演唱會就會知道，因此現場聽見中文版〈BLUE〉，讓粉絲有熱烈迴響。

事實上，日前Winter和男團BTS成員Jung kook（田柾國）爆出戀情，由於雙方公司皆表示「無立場」，外界認為是默認戀情，因此對她的人氣有所影響。



