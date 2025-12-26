aespa Winter爆熱戀柾國！「現身慘遭無視」紅毯0尖叫聲 近況曝光

記者林汝珊／台北報導

Winter、柾國爆緋聞。（圖／翻攝自IG）

女團aespa成員Winter與防彈少年團成員田柾國，日前傳出熱戀，兩人手臂上相似圖騰的狗狗刺青，被認為疑似情侶款，SM娛樂僅以「沒有立場」回應，被部分粉絲解讀為默認戀情。昨（25日）aespa 出席《2025 SBS 歌謠大戰》，Winter 更被發現疑似遭遇「差別待遇」，一出場尖叫聲全無。

Winter人氣明顯受到不小影響。（圖／翻攝自IG）

Winter因與柾國爆出緋聞，人氣顯然受到不小影響，手臂上刺青也頻頻成為關注焦點。昨她隨隊現身《2025 SBS 歌謠大戰》時，除了注意到她刺青圖案全被遮住外，一行人走上紅毯，Winter 以英文向粉絲問候並祝大家聖誕快樂時，台下卻一片安靜，幾乎沒有任何尖叫聲。

隨後寧寧改用中文打招呼，現場氣氛瞬間升溫，尖叫聲此起彼落；Giselle 以日文問候時，同樣獲得熱烈回應。唯獨輪到 Winter 時反應明顯落差，相關畫面曝光後，在韓網掀起熱議。

