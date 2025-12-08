aespa Winter爆熱戀田柾國！冰球樂團「有點喜歡」親吐難過心聲

記者徐珮華／台北報導

「icyball冰球樂團」由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，今（8）日舉辦第3張專輯《我很抱歉》搶聽會。呼應專輯主題，王有感表示：「現在其實是一個很消極的時代，每天生活都有種末日感，大家因此變得想緊握當下，但是握太緊又會痛，痛並快樂著，很不健康的過程。所以這張專輯想要先說一聲抱歉，再開始講後面的音樂內容。」

「冰球樂團」左起士捷、Nelson、王，前排為蒙。（圖／何樂音樂提供）

專輯搶聽會現場播放新歌〈有點喜歡〉，王自爆私下有在追星，新歌也是觀看韓團直拍影音引發的靈感。他坦言欣賞韓國女團aespa成員Winter，聽聞她近期與BTS田柾國緋聞，搞笑表示「我有點難過，所以感冒一直沒有好」，並用歌曲勉勵自我：「小小的愛，但不一定要被實現！」

此外，4人在新歌〈Dumplings〉放開包袱跳起逗趣的「餃指舞」，引發翻跳熱潮，就連理想混蛋也都應援造勢。被問到未來是否要走偶像男團路線，王打趣說：「我們不是真的要走男團，我們家裡都有鏡子，這張專輯要回歸樂團跟音樂本身。」蒙則埋下伏筆：「若未來有一個新的方式再來呈現，現在我們先把樂器拿回來。」

冰球樂團舉辦新專輯《我很抱歉》搶聽會。（圖／何樂音樂提供）

冰球樂團憑藉浪漫復古曲風，襲捲跨世代華語聽眾，新專輯卻讓樂迷苦等4年。他們笑稱：「這4年我們都有成長，很快樂、生活跟感情也都很豐富，除了寫出想探討的議題，大家為了新專輯做了不同付出，也跟彼此說一聲抱歉。」這次音樂更祭出豪華金曲獎陣容，由陳君豪 、黃少雍、陳建瑋、鍾濰宇共4位製作人操刀。

聽歌會尾聲，蒙力推新歌〈說愛我吧〉，喊話媒合搭劇；士捷則說：「現在網路時代，一首歌推出後會在不同平台得到不同評價想法。我很確定《我很抱歉》這張專輯是沒有出現過的音樂，如果你很喜歡很好，不喜歡就當作拆禮物，把它丟掉。」Nelson趕緊接話：「不喜歡冰球樂團沒關係，但我們找來了4位超厲害的製作人，所以你們一定要聽！」

