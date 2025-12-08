aespa Winter爆秘戀BTS田柾國！冰球樂團「心碎患病」現況曝

冰球樂團8日舉辦《我很抱歉》聽歌會。何樂音樂提供

icyball冰球樂團由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson與鼓手士捷組成，暌違4年推出第三張專輯《我很抱歉》，今（8日）舉辦新專輯搶聽會，首度向媒體、樂評與DJ完整播放十首新曲，並分享專輯製作甘苦及近況。主唱王表示：「這是個很消極的時代，每天生活都有種末日感，我們想先說一聲抱歉，再開始呈現音樂。」

冰球樂團過去以浪漫復古曲風吸引跨世代華語聽眾，新輯不僅延續特色，還找來豪華金曲獎製作陣容陳君豪、黃少雍、陳建瑋與鍾濰宇共同操刀。首發單曲〈Dumplings〉動感十足，團員甚至跳起逗趣「餃指舞」，引發社群熱潮，連理想混蛋也加入應援。對於偶像男團化的猜測，王幽默回應：「我們不是真的要走男團路線，這張專輯回歸樂團與音樂本身。」

新專輯首次邀請製作人進行配唱錄音，王坦言收穫滿滿，「把自己交出去的過程雖然不安，但結果很好，演唱時發現了從未發現的自己。」Nelson被團員封為「舞曲製作擔當」，特別加入牛鈴製造前進舞曲氛圍，士捷也把牛鈴融入鼓聲編曲，並幽默呼籲粉絲們一起迎接新專輯。

搶聽會上，王透露新歌〈有點喜歡〉靈感源自追韓團直拍影音，自爆私下有在默默追星，新歌是從觀看韓團直拍影音所引發的靈感；他自嘲：「但是寫歌追星失敗了！」坦言欣賞韓國女團aespa成員Winter，聽聞近期新聞、女方遭爆秘戀BTS（防彈少年團）成員田柾國，王搞笑說：「我有點難過，所以感冒一直沒有好。」並用歌曲勉勵自我：「小小的愛，但不一定要被實現！」

