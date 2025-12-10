aespa Winter遭大量性騷誹謗 SM娛樂隔5天發聲告酸民

Winter遭黑粉性騷、誹謗，SM娛樂發聲開告酸民。（圖／翻攝自Instagram@imwinter）

南韓人氣女團aespa成員Winter（金旼炡）近期與BTS（防彈少年團）成員田柾國傳出緋聞，話題迅速攻佔各大社群熱搜，也出現大票黑粉對女方進行人身攻擊、性騷擾。雙方經紀公司至今仍未對此發聲證實或否認，而Winter所屬公司SM娛樂今（10）日表示，為保護Winter的權利，將針對網友誹謗、性騷擾等相關惡意評論採取法律行動。

SM娛樂今日發聲表示，根據粉絲向「KWANGYA 119」提交的檢舉以及公司自身監控，嚴重意識到與公司藝人相關的惡意貼文和評論，包含性騷擾、誹謗、人身攻擊、侮辱、侵犯隱私、深度偽造等內容。

廣告 廣告

SM娛樂已確認在DC Inside、Women's Generation、Natepan、Instiz、Theqoo、Instagram、X（原Twitter）和YouTube等平台上，存在大量毀損Winter人格和名譽的行為，以及以公然詆毀Winter為目的之惡意貼文和性騷擾言論，在審查這些言論後，公司將逐步擴大法律訴訟範圍。

此外，SM娛樂指出，目前正在對上述平台上留下與aespa相關惡意言論的人，提起刑事和民事訴訟。對於惡意造謠、反覆散布假訊息、發布性騷擾言論以及在個人社群媒體、網路社群和匿名論壇上，製作和傳播嘲諷歪曲內容，SM將收集大量證據並予以嚴厲打擊，絕不姑息。

近日各方網友在各大論壇貼出比對照，指出柾國在實境節目《ARE YOU SURE?!》重播片段中，手肘內側可見三個圓圓小圖案的刺青；另一張則為Winter的照片，可清楚看見相同位置有「三隻小狗」的刺青。兩人的刺青形狀、排列方式高度相似，引發外界猜測可能是「情侶刺青」。

另一方面，有人目擊柾國與以往鮮少看演唱會的習慣不同，於今年3月在服役休假期間，低調現身aespa演唱會；兩人還疑似擁有類似的情侶單品，包括短褲、拖鞋、手鍊、耳機等。而在緋聞爆出後，韓媒5日向柾國所屬BIGHIT MUSIC、SM娛樂求證，雙方均未正式否認或說明，至今也未正面回應此傳聞。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

神秘室友2／林廷憶親密互動經紀人 大街上摟腰靠肩樣樣來

月薪4萬遭要小聘26萬！他崩潰「半年薪水沒了」 網掀兩派論戰

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩