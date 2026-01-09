Afeela 進化成 SUV！Sony Honda 展示全新原型車，最快 2028 年推出｜CES 2026

Afeela 進化成 SUV！Sony Honda 展示全新原型車，最快 2028 年推出

Sony Honda Mobility（SHM）在今年的 CES 上帶來了全新原型車 Afeela Prototype 2026，這是其電動轎車 Afeela 1 的進化版，但外觀更高大、形態轉變為 SUV。新車的市售版本最快會在 2028 年推出，不過實際上市時間「可能要等到 2029 年」。

SUV 比例、簡約外觀

Afeela Prototype 2026 的外觀與現有 Afeela 1 十分相似，依然走極簡風，車頭保留當年話題十足的前置 LCD 面板，可顯示訊息或圖像。車身則經重新調整比例，略為拉高車頂線條，令整體更適合 SUV 乘坐姿勢，也更迎合美國市場的喜好。

SHM 暫未透露新車的具體效能數據，僅表示會沿用現有平台並加入更多自動駕駛與娛樂科技。業界估計它最終會被包裝為「科技跨界豪華電動 SUV」，以對抗 Lucid、Tesla Model X 等高階競爭對手。

Afeela Prototype 2026

Afeela 1 轎車仍在量產路上，加州年底開售

至於原本的 Afeela 1 電動轎車，SHM 美國區行政總裁山口修悟確認，該車將於 2026 年底在美國正式開售，起價約 9 萬美元。首批只會在加州發售，其後才會逐步擴展至其他地區。

Afeela 1 將在 Honda 俄亥俄州工廠生產，以避開潛在進口關稅影響。其續航約為 480 公里，屬中規中矩水平。

Sony 打造「車內娛樂平台」

科技體驗勝於性能，Sony 打造「車內娛樂平台」

雖然車輛效能並非最突出，但 SHM 把重點放在「科技」層面。Afeela 系列搭載由 Qualcomm Snapdragon Digital Chassis 驅動的車載系統，支援 PlayStation Remote Play 功能，駕駛者可在車輛停泊時遊玩 PS 遊戲。未來更會透過 OTA 線上更新，逐步升級至 Level 4 自動駕駛。

Sony 同時開放一整套開發者 API，讓第三方可自訂儀表介面、娛樂功能及車內互動體驗，進一步強化品牌「車即是娛樂空間」的定位。

