AFTEE先享後付攜手台灣三星策略合作 支援Samsung Finance+無卡分期。

最快5分鐘完成信用審核 0負擔購機門檻滿足多元支付需求

看準購機商機，AFTEE先享後付支援策略夥伴台灣三星，在台推出Samsung Finance+無卡分期服務(註一)，針對注重財務彈性的消費者，揮別過往購機總需要仰賴信用卡、或是分期繳納佔據高比例信用卡額度的痛點，Samsung Finance+無需綁卡、快速審核，消費者即可依自身需求選擇合適的分期方案，享有最高36期分期零利率、零手續費，資金運用靈活彈性。

廣告 廣告

根據AFTEE先享後付數據顯示，3C電子商品為網購平台熱銷前三大品類之一，其分期購買需求較一般商品高出約三成，近年來整體分期消費持續攀升，顯示3C網購市場的龐大潛力與強勁需求。這次攜手台灣三星推出Samsung Finance+，搭配AFTEE先享後付信用審核機制與金流技術支援，以及三星獨家Knox Guard安全管理裝置，滿足消費者對於高價電子產品的先買後付需求。Samsung Finance+無卡分期於全台32間指定三星智慧館門市(註二)首波開放，用戶於門市購機即可直接申請，挑選商品與分期期數後，完成身份驗證與信用審核機制，取機並安裝Samsung Finance+ APP即完成購機步驟。

AFTEE先享後付總經理角元友樹表示：「我們與台灣三星攜手為台灣消費者提供官方BNPL服務，使用上更加安心。此服務更打破用戶對於購機的想像，針對無卡族提供更友善的購機門檻、對於不想要佔信用卡額度的用戶提供多元的繳費方式，搭配AFTEE先享後付信用審核機制，最快5分鐘即可完成官方審核機制，達到安心又便利的目標。作為技術支持夥伴，AFTEE先享後付與台灣三星合作，期待以0負擔的創新金融服務，為消費者提供多元消費選擇。」

來自日本的金融科技品牌AFTEE先享後付在台深耕7年，主打僅需手機號碼就能10秒完成結帳的先買後付購物形式，目前已與全台超過5,000家的品牌電商進行合作，每年活躍用戶成長幅度呈雙位數躍進，並致力提供消費者最便利、安心與安全的支付服務，打造普惠金融願景。

註一：Samsung Finance+無卡分期服務由台灣三星與恩沛科技（AFTEE先享後付）合作推出，申請人需年滿18歲。每人僅限購買一台手機裝置。系統將於一開始選擇分期方案時，根據每位消費者的額度審查結果給予不同的可分期期數。目前僅提供手機裝置申請此服務。指定門市與詳細辦法以官方公告為準。

註二：即刻前往指定32間三星智慧館門市，了解更多詳情：https://www.samsung.com/tw/news/eventlist/samsung-financeplus-2025/