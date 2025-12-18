AFTEE先享後付雙11買氣增幅達3成彈跳！推升年末消費信心
AFTEE先享後付攜手PChome 24h購物、AsiaYo祭年度壓軸優惠 最高現折4,000元再享登記回饋，鎖定聖誕送禮與跨年旅遊潮 3C家電、飾品下殺5折起 郵輪行程疊加折扣省更多。
2025年即將劃下句點，充滿節慶氛圍的聖誕節與跨年倒數推升年末消費需求，各大電商皆樂觀看好年末消費熱潮，而民眾對於年末送禮、自我犒賞與各種假期旅遊的需求更是攀上年度高峰。看準年末消費季的強勁動能，AFTEE先享後付宣布推出年終購物季活動，乘著雙11獲得好評熱潮的回饋活動，攜手PChome 24h購物、潮流服飾品牌SENSE OF PLACE、AsiaYo等知名品牌，特別祭出高單價3C家電、時尚配件及熱門旅遊行程的壓軸鉅惠。活動期間，使用AFTEE先享後付結帳，除了商家折扣之外，滿額登記再送單筆最高450元的折扣金！AFTEE先享後付攜手超過5,000家商戶，以最靈活的支付方式與實質回饋，陪伴消費者聰明迎接嶄新的一年。
AFTEE先享後付總經理角元友樹表示：「雙11檔期AFTEE先享後付結帳表現再創佳績，對比去年同檔期更飆升三成買氣，凸顯重磅回饋吸引消費者下單。而每年12月的消費場景與11月截然不同，消費者更傾向於購買高質感的禮物或規劃高單價的旅遊行程，帶動平均客單價顯著提升。透過AFTEE先享後付的彈性特點與更趨廣大的應用場景，消費者能更無負擔地入手高價位心儀商品與安排多元活動。」
AFTEE先享後付攜手5,000家商戶祭年終消費大禮包 高價位3C、CP值好禮滿足全方位需求
PChome 24h購物祭聖誕禮清單 AsiaYo台人最愛郵輪現折超過4,000元 登記再送最高450元回饋
為滿足年末送禮與自用需求，AFTEE先享後付支援超過5,000家合作商戶祭出超殺折扣。針對高單價商品需求，PChome 24h購物推出年度壓軸回饋，聖誕節送男友的最佳禮物就選Switch２主機聖誕超值組，只要18,480元即可入手；時尚聖誕禮必備潘海利根 獸首香氛圖書館禮盒，經典小香系列無論自留送禮都好看，搭配AFTEE先享後付在PChome 24h購物結帳最高現折8%！
時尚穿搭方面，看準年底派對聚會頻繁，飾品品牌vacanza祭年末送禮清單，全館指定飾品7折起，新戶使用AFTEE先享後付結帳最高現折250元，全用戶也享150元現折紅包，首推人氣鑲鑽純銀耳環，讓消費者輕鬆打造亮眼派對造型。來自日本的潮流服飾品牌SENSE OF PLACE推薦購入新年氛圍單品，新春感滿滿的穿搭單品毛絨羽毛針織背心下殺5折只要945元、經典百搭貝蕾帽更是秋冬穿搭必入單品，使用AFTEE結帳現折10%，新戶APP繳費再送100折扣金。
除了購物血拼，年末更是安排旅遊的好時機，一站式旅遊平台AsiaYo攜手AFTEE先享後付祭出獨家好康折上折，主推近年來廣受好評的豪華郵輪行程，搭配AsiaYo APP x AFTEE專屬折扣碼與結帳優惠，旅遊行程最高現折超過4,000元！全家出遊首推海上度假第一選擇「麗星郵輪 探索星號」，高性價比成為台人最愛首選；另外今年首航的「公主郵輪 星辰公主號」更以豪華設備、高級景觀與客艙的特色成為後起新秀，2026年主打阿拉斯加航線，邀請準備事前規劃2026年長途渡假的民眾，一睹阿拉斯加的歷史情懷與冰川峽灣的震撼景象。
【年末消費季優惠資訊】
AFTEE先享後付 年終購物季活動，活動期間：即日起 – 2025/12/31，凡使用AFTEE先享後付結帳消費，於活動頁登記資料，不限金額登記即送50元折扣金（使用期限30天，全通路可使用），滿額登記送更多！單筆滿2,000元送200元、單筆滿5,000元送300元、單筆滿8,000元送450元（折扣金以系統匯入之面額為主，使用期限30天，全通路可使用）
【AFTEE先享後付 商戶優惠資訊】
AFTEE先享後付 x PChome 24h購物：年末時尚派對一把罩，於PChome 24h購物不限付款方式登記再抽3C家電，活動期間：即日起 – 2025/12/26，AFTEE先享後付結帳享優惠，結帳最高現折8%（上限150元），PChome 24h購物全站活動開跑，至12/26（五） 10:59止登記活動滿$1登記抽SONY耳機，滿$2,424登記抽惠而浦6公升節能除濕機。
AFTEE先享後付 x AsiaYo：熱門郵輪行程現折超過4,000元，AFTEE登記再享回饋，活動期間：即日起 – 2025/12/31，AFTEE先享後付專屬優惠公開，每人最高現折3,300元，AFTEE新用戶單筆滿$60,000現折$3,000、單筆滿$20,000現折$1,000（新戶折扣擇優套用），AFTEE全用戶單筆滿$3,000現折$300。
AsiaYo合作加碼，限定「AsiaYo APP」並使用AFTEE結帳，AFTEE全用戶輸入優惠碼「AFTEE200」即享滿$3,000現折$200、輸入優惠碼「AFTEE550」滿$25,000現折$550，買幾單折幾單！
