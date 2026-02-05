AFTEE會員將破200萬 2026年進攻餐飲消費

「先買後付」(BNPL，Buy Now, Pay Later)興起，帶給無法申辦信用卡的年輕支付便利性。來自日本的「AFTEE先享後付」今(5)天公布來台8年的營運成果，不僅會員數即將突破200萬人，結盟商戶數更超過6,000家，去(2025)年陸續納入三星、7-ELEVEN、LINE GO……等大型品牌，推升新戶客單價大增35%。展望今(2026)年除了持續增加覆蓋率，還將擴展餐飲業場域，初期目標為開通5,000家餐廳。

廣告 廣告

2018年「AFTEE先享後付」登陸台灣，運用自行開發的風險控管系統，提供民眾「先買後付」服務，讓還不能申辦信用卡的年輕人，以及希望精準控制消費的小資族，都能享有「先消費後付款」的便利性。目前在台會員數已經逼近200萬人大關，結盟商戶數逾6,000家，主力客群在25歲~35歲間，且2萬元以上高額度的用戶數增加近30%，呆帳率則維持在1%以內。

新上任的AFTEE總經理山崎竜彗表示，自從去年與台灣三星合作Samsung Finance+無卡分期、與7-ELEVEN建立「取後付」之後，會員人數與使用率即不斷成長，推動台灣BNPL市場逐漸擴大。且不再只是「學生族」專用的支付工具，更多人會因為個資安全、附加的便捷生活服務而選擇先買後付。預計今年4月底整體會員數將衝破200萬人，全年業績交易總額、訂單量與消費使用頻次可望成長1.5倍。

山崎竜彗進一步指出，除了繼續拓展合作通路與品牌外，預計再推行「限店增額」功能，讓會員能購買特定的高單價商品，付款良好的會員額度最高可達10萬元。同時規畫與餐飲結帳系統「點點付」合作，讓消費者線上點餐、掃碼點餐都能以AFTEE買單，預計首波在5,000家餐廳上線，另將陸續開通會員等級制、點數回饋方案等，為用戶帶來更便捷的支付環境。

除了BNPL逐漸風行外，信用卡分期功能也能減輕大額消費的負擔。像是上海銀小小兵分期卡單筆消費金額滿3,000元，自動分3、6期0利率繳款；一銀iLEO信用卡單筆購滿3,000元登錄後可分3期繳費；永豐保倍卡刷滿1,000元即可分期，經由網銀手動開通服務能享3期0利率。遠東銀行Bankee信用卡則有「慢慢付」方案，單筆交易滿3,000元可分3期，首期最晚可延至購物後60天再付款。

原文出處

延伸閱讀