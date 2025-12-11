針對這樁長達16年、堪稱科技史上最漫長的歐盟反壟斷官司，Intel稍早再度遭遇挫折。根據路透新聞報導，Intel針對歐盟委員會 (European Commission) 先前開罰的3.76億歐元罰款裁決提出上訴宣告失敗，法院維持原判決中的違規認定，但裁定將罰款金額削減約三分之一，降為2.37億歐元 (約2.766億美元)。

纏訟16年！Intel歐盟反壟斷案上訴遭駁回但罰金「打六折」

追溯至小筆電時代，「裸限制」條款成關鍵

這起案件最早可追溯至2009年，當時行動運算剛起步，小筆電 (Netbooks) 仍是當時PC市場的主流產品。歐盟指控Intel在兩個層面違反了反壟斷法：

• 利用非法的隱藏回扣 (hidden rebates) 將競爭對手排擠出PC處理器市場。

• 支付費用給製造商，要求其延遲或停止生產搭載AMD處理器的產品。

此次判決主要針對的是第二點，也就是被稱為「裸限制」 (naked restrictions)的違規行為。裁決指出，Intel在2002年至2006年期間，曾向HP、宏碁及聯想等PC業者支付款項，以此限制競爭對手的發展。

罰金從10億到2億，官司還沒結束？

這場法律攻防戰在歐盟法院間來回拉鋸多年，Intel其實已經取得部分勝利：2022年，歐盟普通法院推翻了最初針對「隱藏回扣」部分的判決，隨後歐盟法院 (EU Court of Justice) 也在去年確認此結果，使得原本高達10.6億歐元 (約12億美元) 的罰單被撤銷。

不過，針對「裸限制」部分的3.76億歐元罰款則在2023年被再次確立。Intel此次上訴原本希望能將這筆罰款也一併撤銷，但最終僅爭取到金額減免。

即便此次判決似乎已為此案劃下句點，但根據歐盟法律程序，歐盟委員會與Intel雙方仍可針對法律觀點向歐盟最高法院提出上訴。

