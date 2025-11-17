睽違四年！《拉捷特與克拉克》新作轉戰手機平台、主打多人競技射擊
距離 Insomniac Games 在 PlayStation 5 平台上推出廣受好評的《拉捷特與克拉克：切割分裂》 (Ratchet & Clank: Rift Apart) 已經過了四年。雖然許多玩家仍引頸期盼這款長青動作平台系列的下一款正統續作，但Sony似乎打算先在行動裝置上拓展此IP影響力。
稍早確認，一款名為《拉捷特與克拉克：遊俠大亂鬥》 (暫譯：Ratchet & Clank: Ranger Rumble)的全新遊戲即將登陸iOS與Android平台。不過，這款作品並非由原本的Insomniac Games開發，而是交由擅長製作行動遊戲的開發商Oh BiBi操刀 。
轉型多人競技射擊，保留經典平台元素
與系列作過去以單人劇情冒險為主的玩法不同，《拉捷特與克拉克：遊俠大亂鬥》被定位為一款「快節奏」的多人競技場射擊遊戲 (Multiplayer Arena Shooter) 。
儘管核心玩法轉向多人對戰，但根據官方釋出的資訊，遊戲中依然保留了系列作標誌性的平台跳躍 (platforming) 元素 。在視覺呈現上，本作延續了該系列一貫鮮豔多彩的美術風格，玩家將能夠操作多種不同的角色，並且運用各式各樣的武器與特殊能力在戰場上廝殺 。
除了標準的射擊對戰外，遊戲也將提供多種不同的遊玩模式，其中甚至包含了一個類似足球玩法的特殊模式，試圖在競技射擊中增添更多趣味性。
免費遊玩制，支援角色自訂
在營運模式方面，《拉捷特與克拉克：遊俠大亂鬥》將採用免費遊玩 (Free-to-play)機制，雖然官方尚未詳細說明商業模式，但按照慣例，預期遊戲內將包含微交易系統。此外，官方也確認玩家將能夠對自己的角色進行客製化 (customize)，或許將成為未來營收的重點之一 。
目前該遊戲已經在特定的部分國家/地區上架 ，至於其他地區的玩家，目前已可透過遊戲官網進行預先註冊 (pre-register) ，等待後續正式開放下載的通知。
繼2005年後再戰手遊，曾有取消作品被粉絲「復活」
事實上，這並非《拉捷特與克拉克》系列首次嘗試進軍行動平台。早在智慧型手機尚未普及的2005年，該系列就曾推出過一款名為《Ratchet & Clank: Going Mobile》的手機遊戲 。隨後在2013年，也曾推出過一款名為《Before the Nexus》的無盡跑酷遊戲 。
有趣的是，近期甚至有熱情的粉絲挖掘出了一款原定於2006年在Java手機上推出、名為《拉捷特與克拉克：複製之家》 (Ratchet & Clank: Clone Home)的續作。該作當年雖然被取消，但在粉絲找到存有遊戲檔案的舊手機，並且破解加密後，已經在上個月釋出供大眾下載體驗 。
而此次Sony選擇授權Oh BiBi開發新作，顯示其在推動PlayStation IP跨平台發展的策略上，除了PC之外，行動裝置仍是不可或缺的一環。
