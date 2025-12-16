在全球半導體自主化的浪潮下，印度也終於繳出了第一張成績單。印度政府官方宣布，成功開發出該國首款自研的64位元雙核心微處理器 (MPU)，代號為「DHRUV64」。這款晶片採用了開源RISC-V指令集架構，象徵印度在建立本土半導體生態系的道路上邁出關鍵一步。

喊出「印度製造」口號後，印度首款自研64位元RISC-V處理器「DHRUV64」正式亮相

28nm製程規格，主打嵌入式與物聯網

雖然以2025年的半導體技術來看，「DHRUV64」的規格並不算頂尖，但對於從無到有的印度半導體產業來說意義非凡。

廣告 廣告

根據官方公布的資料，DHRUV64具備以下特性：

• 架構：基於RISC-V開源指令集，意味著印度不需要支付昂貴的授權費給Arm或Intel。

• 核心配置：64-bit雙核心設計，時脈為1.0 GHz。

• 技術細節：支援亂序執行 (Out-of-Order, OoO) 與超純量 (Superscalar) 運算技術，擁有約3000萬個邏輯閘 (Logic Gates)。

• 製程：採用28nm製程工藝。

從官方釋出的晶片佈局圖來看，這款處理器顯然不是為了智慧型手機或高效能運算設計，而是更傾向於應用在工業控制、物聯網 (IoT) 裝置，或是基礎的消費性電子產品上。

下一步：Dhanush系列接棒

印度電子和通訊技術部 (MeitY) 並未止步於此，強調DHRUV64只是起點，後續將開發下一代代號為「Dhanush」，以及「Dhanush+」的處理器系列。雖然尚未公布具體規格，但預期將會朝向更先進的製程 (如12nm或更高)，以及更多的核心數規格發展，以進一步擴大印度國產MPU的應用生態系。

分析觀點：RISC-V成國家級戰略首選

筆者認為，DHRUV64的誕生再次印證RISC-V架構已成為各國追求「晶片自主」的最佳捷徑。

對於印度而言，要在短時間內追趕上台積電的先進製程或Qualcomm的設計能力顯然不切實際，而選擇成熟的28nm製程與開源架構，則是相當務實的策略。這款晶片雖然跑不動3A遊戲大作，但足以驅動智慧電錶、路由器或教育用電腦。先透過中低階產品練兵，建立起設計、驗證到流片的完整人才供應鏈，才是印度政府真正的戰略意圖。

從目前來看，在美中科技戰的夾縫中，印度正試圖利用其龐大的軟體人才優勢，在硬體領域也佔有一席之地。

更多Mashdigi.com報導：

為了高額「營收」睜隻眼閉隻眼？報導踢爆Meta放任中國詐騙廣告流竄、發言人澄清未放棄管制

Ubisoft接手亞馬遜MOBA新作《March of Giants》，《虹彩六號：圍攻行動》開發班底重返老東家

LG開啟CES 2026前哨戰：首款「Micro RGB evo」電視亮相，SIGNATURE系列頂級家電大幅改款