AGI機器人聯賽熱鬧開賽 百隊齊聚桃園對決

「2025 AGI機器人聯賽」昨日於桃園市會稽國中盛大舉行。圖：張碩芳提供

「2025 AGI機器人聯賽」昨(30)日於桃園市會稽國中盛大舉行。此次聯賽以「AI跨域創新，啟動永續未來」為主題，集結全台各級學校與青年團隊共同參與，推動人工智慧教育、環境永續及科技創新實踐。

比賽內容涵蓋「極限飛馳、彈道大師、迷宮突破者、搬運特攻隊」等項目。圖：張碩芳提供

「AGI機器人聯賽」由世界AI量子科技聯盟促進會主辦，覓謎爾科技股份有限公司執行，並獲桃園市青年事務局及多個教育與公益組織協辦支持。今年賽事以「泛用型人工智慧」為核心，結合AI教育、ESG永續理念與實務創新挑戰，鼓勵學生在設計機器人時考量能源效率、社會影響與永續價值，將AI從學術研究推向生活應用。

比賽內容涵蓋「極限飛馳、彈道大師、迷宮突破者、搬運特攻隊」等項目，吸引了幼兒園至大專院校及親子社會組超過百支隊伍參賽。參賽者需運用AI運算、感測控制與自動化設計，完成不同任務挑戰，展現創意與技術並重的學習成果。

青年局長侯佳齡於致詞時表示，AI與永續發展已成為全球教育新趨勢，桃園作為智慧城市示範基地，將持續支持青年AI實作教育與創新賽事，讓學生能在動手解題中培養創造力與公民責任感。

世界AI量子科技聯盟促進會理事長高碧霞則指出，此聯賽不僅是技術競技場，更是「AI倫理與永續思維教育場域」，期望透過比賽深化學生對AI風險與社會責任的理解，培育能兼顧科技力與人文關懷的新世代人才。

執行單位覓謎爾科技執行長姚舒嚴也表示，賽事以「AI教育在地化」為核心，結合自主研發的機器人主機與雲端系統，讓學生能於賽中學習程式邏輯、資料分析與AI決策應用，真正落實「學用合一、科技向善」的教育精神。

桃園市議員張碩芳表示，桃園在智慧教育、青少年科技培育方面已展現強大能量，而AGI機器人聯賽正是具體成果之一。她強調，未來將持續支持學校與民間單位合作推動AI、程式、機器人等科技教育，使桃園成為全國最重視學習創新與科技普及的城市，讓孩子們能自信迎接AI世代的挑戰。

經濟部水利司司長、財團法人永續城鄉發展文教基金會董事長徐享崑指出，在面對淨零碳排、永續發展與智慧水資源管理等全球議題時，AI與跨域科技能力將成為關鍵解方。他表示，此次競賽讓學生在任務設計中自然融入永續思維，這正是ESG教育的核心精神。未來基金會也將持續與教育單位合作，共同培育兼具科技力與永續視野的青年。

家長聯誼會會長溫碧雲指出，家長支持是孩子勇於探索科技的重要力量，她看到今日賽事中孩子們展現團隊合作、AI應用能力與創造力，深感欣慰。她呼籲更多家庭加入科技教育行列，陪伴孩子在AI時代建立競爭力，同時培養正確價值與社會責任。

此屆聯賽同步導入「即時裁判評分系統」、「全球直播平台」及「多語介面賽場導引」，實現智慧賽事運營與國際觀摩。透過AI技術教育、數位永續行動與跨域合作平台，AGI機器人聯賽展現了台灣青年在AI時代的無限潛力，也呼應政府推動的AI教育普及化、淨零永續、智慧城市等核心政策。

隨著全球進入AI驅動的新時代，學生不僅需要具備科技使用能力，更必須理解科技背後的邏輯，並具備獨立分析與創新解題的能力。此次AGI機器人聯賽結合學校端的AI與機器人課程，使學生能在課堂與競賽的雙重情境中，學習從基礎運算思維到完整的系統設計方法，建立最關鍵的21世紀核心能力。

在課程面向中，學生透過AI模型應用、感測器資料判讀、程式邏輯與機構結構組裝，逐步培養「理解問題→分析資料→設計解方→持續優化」的循環式學習模式。AI機器人的多元實踐任務，讓學生需要同步思考機構設計、能源效率、演算法選擇與環境適應性，進而強化批判性思考、資訊素養、系統性分析與跨域整合能力。

進入競賽情境後，學生面臨的挑戰會更加貼近真實世界的複雜問題。他們必須在有限時間內調整策略、優化模型、修正路徑或重新設計機構，整合不斷更新的環境資訊做出決策。例如在彈道設計時需考量角度、力度與反饋；在迷宮突破項目中需要運用感測判斷與即時演算；在搬運任務中更要兼具穩定性與能源管理。這些挑戰讓學生得以驗證課堂所學，並培養真正的「AI時代問題解決能力」。

更重要的是，競賽採用多任務、跨領域與開放式設計，讓學生在團隊合作中學習溝通協調，並理解永續與科技責任的重要性。學生在調整程式或機構設計時，也會自然接觸到能源使用、材料選擇、效率提升等概念，落實ESG中的環境與社會價值，培養科技向善的行動力。

透過這樣完整的課程與競賽歷程，學生不僅能熟練AI與機器人技術，更能學會如何面對未知、拆解問題與設計創新的解決方案。這些能力將成為他們未來無論進入科技領域、工程領域或其他產業，都能持續發揮影響力的核心競爭力。

