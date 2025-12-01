AGI 機器人聯賽桃園登場 全台百隊競技展現AI×永續跨域力

「2025 AGI 機器人聯賽」（Artificial General Intelligence Robot Competition 2025）於桃園市會稽國中登場。





「2025 AGI 機器人聯賽」（Artificial General Intelligence Robot Competition 2025）11/30於桃園市會稽國中盛大登場。本屆以「AI 跨域創新，啟動永續未來」為主題，吸引全台各級學校與青年團隊超過百支隊伍參與，展現 AI 教育、永續理念與科技創新的最新成果。活動由世界 AI 量子科技聯盟促進會主辦，覓謎爾科技負責執行，並獲桃園市政府青年事務局、多個教育團體與公益組織共同協力。

開幕典禮嘉賓雲集，包括世界 AI 量子科技聯盟促進會理事長高碧霞、桃園市議員張碩芳、桃園市政府青年事務局長侯佳齡、為愛勇敢文教協會理事長李家葓、經濟部水利司長兼永續城鄉發展文教基金會董事長徐享崑、會稽國中校長李文義、快樂國小校長葉家旺，以及覓謎爾科技執行長姚舒嚴等產官學代表，共同見證 AI 與永續教育的跨域融合。



「2025 AGI 機器人聯賽」主辦單位頒獎第一名得主。





今年競賽以「泛用型人工智慧」（AGI）為核心精神，將 AI 應用、ESG 永續與科技倫理融入多項任務挑戰，包含「極限飛馳」、「彈道大師」、「迷宮突破者」與「搬運特攻隊」等項目。參賽隊伍來自幼兒園至大專院校，甚至包含親子與社會組，充分展現科技教育向下扎根、向上延伸的成果。選手需運用感測控制、AI 運算、資料分析與自動化設計，完成不同場景任務，強化資訊素養、系統思考與跨域整合能力。

桃市府青年局長侯佳齡致詞指出，AI 與永續已成為全球教育關鍵趨勢，桃園作為智慧城市示範基地，將持續支持青年科技教育，鼓勵學生在動手做、動手解題的過程中，培養社會責任與創新能力。

桃園市議員張碩芳於「2025 AGI 機器人聯賽」活動中致詞。





桃園市議員張碩芳強調，桃園在智慧教育、青少年科技培育方面已展現強大能量，而AGI機器人聯賽正是具體成果之一。未來將持續支持學校與民間單位合作推動AI、程式、機器人等科技教育，使桃園成為全國最重視學習創新與科技普及的城市，讓孩子們能自信迎接AI世代的挑戰

主辦單位理事長高碧霞表示，AGI 機器人聯賽不只是技術競技，更是 AI 倫理與永續教育的實踐場域，期望學生在競賽中理解 AI 風險、社會影響與科技責任，成為兼具科技力與人文關懷的新世代人才。執行單位覓謎爾科技執行長姚舒嚴補充，今年聯賽結合自主研發的機器人主機與雲端系統，讓學生能從程式邏輯到 AI 決策進行完整學習，落實「學用合一、科技向善」。

「2025 AGI 機器人聯賽」（Artificial General Intelligence Robot Competition 2025）現場競賽情形。

永續城鄉發展文教基金會董事長徐享崑強調，面對淨零碳排、智慧水資源與城市永續等挑戰，跨域科技與 AI 是不可或缺的能力。他肯定競賽讓學生自然融入永續思維，體現 ESG 教育核心價值。家長聯誼會會長溫碧雲則表示，科技教育需要家庭與社會共同投入，看到孩子在競賽中展現團隊合作與創造力，深感科技教育推廣的重要性。

本屆聯賽也導入智慧賽事管理，包括即時評分系統、全球直播平台及多語導引，讓活動更加國際化。透過 AI 教育推動、永續實作與跨域合作，AGI 機器人聯賽象徵台灣青年在 AI 時代的無限潛力，也呼應政府推動淨零永續、智慧城市與 AI 普及教育等政策方向。

「2025 AGI 機器人聯賽」（Artificial General Intelligence Robot Competition 2025）現場競賽情形。

