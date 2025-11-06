Agility Robotics共同創辦人：原本避免打造人形機器人
與輝達密切合作、獲國內能率集團投資的美國人形機器人獨角獸Agility Robotics日前訪台，為近來AI機器人熱潮再添柴薪。深研機器人數十年的共同創辦人赫斯特對智慧機器的現況有何觀察？對人形機器人後進又有何建議？
在輝達引領、助長的「實體AI」熱潮中，人形機器人是一大焦點。身為最早簽下商用長約的人形機器人供應商，Agility Robotics的共同創辦人赫斯特（Jonathan Hurst）日前訪台。行程受到台廠密切關注，亦帶動投資方能率、興櫃掛牌的能率亞洲股價大漲。
在諸多廠商尋找機器人供應鏈切入點之時，深研機器人領域數十載的赫斯特對近年急起的這波熱潮有何觀察？身為人形機器人市場主要玩家，他又為何數度強調自己原本「不想做人形」？
實體AI「不只是炒作」，帶動產業加速前進
「很多人以為，把機器人做得像人形，再結合AI，它就能做所有人類能做的事。」赫斯特表示，「但它不能。」
在大語言模型驅動的聊天機器人打響大眾知名度後，對前沿模型能力的應用及想像延展到其他領域。代理執行數位任務已無法滿足使用者。給予如此聰明的AI模型一個身體，在現實世界中帶來更多價值，似乎是自然的下一步。
然而，必須高度整合軟、硬體的AI機器人研發，遠比純軟體模型來得困難。赫斯特指出，機器人運動數據不如網路圖文資料那樣易得。以人類遙控法累積數據，也僅適用有限用例，如不需用到太大力氣的折餐巾等任務。在跑步、全身體控制等面向，只靠遙控訓練無法達到理想成果。
或許最明顯的是，AI模型能力再強，也需要適合的身體支持，才能在實體世界做到它想做的事。而現在幾乎還不存在專為前沿AI模型打造的硬體供應鏈，需求、規格都還在成形中。諸多原因，使得大眾期待的通用機器人無法在短期付諸實用。
AI機器人的進展雖不如外界想像得簡單、迅速，但確實出現顯著突破。「我們正目睹機器人完成過去無法達成的任務。」赫斯特說。
例如，機器人後空翻這類炫技，是幾年前難以想像的。傳統的機器人動作是由工程師撰寫程式控制。要完成後空翻這樣複雜的動作，需要在極短時間內控制許多關節在正確的時間以適當的角度輸出準確的力度，只要任何一個參數有偏差，機器人就會摔倒在地。再者，也沒有明確的經濟價值驅動工程師研究這樣的動作控制。
但在模擬環境中透過強化學習（RL）等技巧，可以在極大量的反覆試錯中，引導機器人摸索出控制身體完成後空翻的作法。這種以「學習」為基礎的訓練法，為機器人控制開啟了新的可能性。
再加上結合文字、圖像、語音等多模態理解能力的AI模型，為機器人帶入更細膩的語意與環境理解能力，以及更自然的人機互動體驗。目前諸多團隊正在破解的「物理智慧」（physical intelligence），更是機器人能力再上層樓的關鍵拼圖。
因而，赫斯特認為實體AI「不只是炒作」。他表示，「數百年來，人們渴望擁有能完成所有工作的機器。突然之間，人們開始意識到，也許那並非遙不可及的未來，甚至不需要花上五十年，可能就快要達成。因此，我認為人們的興奮是有其理由的。」
這波熱潮也為機器人領域帶進更多資金、人才與關注，對整體進展更是強心劑。赫斯特認為，許多瓶頸有望加速突破。九月底在首爾舉行的機器人學習大會（CoRL），便因為報名人數超額而必須提早關閉登記，「這是前所未見的。」赫斯特指出。
「Cassie」創下跑百米金氏世界紀錄，自然步態獲仿生啟發
為Agility Robotics打響知名度的機器人「Cassie」，便是學習式訓練策略的先驅。控制Cassie的神經網路，是花了一週的現實時間，在模擬環境裡進行大約1年的訓練而成。
只有雙腿、沒有上身的Cassie在2022年創下雙足機器人跑百米的金氏世界紀錄。Cassie以站立姿勢起跑、越過終點線，全程沒有摔倒，共花了24.73秒完賽，至今是赫斯特最喜愛的動作紀錄。「我認為那看起來非常、非常自然。」他驕傲地說。
Agility Robotics在2015年脫胎自奧勒岡州立大學的動態機器人實驗室，關鍵技術就是雙足機器人的動態平衡與運動能力。在研究領域上，擁有卡內基美隆大學機器人博士學位的赫斯特專精於生物力學。宗旨是先理解動物運動的原理，再以馬達等機械硬體重現。這解釋了為什麼Cassie、Digit的步態在人類眼中看起來特別「自然」。
在研發機器人時，赫斯特強調，團隊採用的進路是「仿生啟發」（bio-inspired），而非「仿生模仿」（biomimetic）。「我們想要了解人類或動物運動的原理，再應用到機械上。」他解釋，「而不是直接複製動物。」
長久以來，Agility Robotics想打造出能去到任何人類可去的地方的機器人，在人類為自己打造的環境中，與人們共存、協作。雙腿行走能力是邁向這個願景的基礎，如人的外觀亦有其社會價值。
例如，Digit的頭部除了可以放置攝影機與光達，也有助於與人類互動。透過眨眼這類的信號，讓周圍人類可以輕易察知機器人行動的意圖。不須專業訓練，就可促成人機自然協作。
然而，只有雙腿的Cassie逐步進化為有軀幹、雙臂的Digit的過程，實則充滿著工程計算，而非對人形機器人簡單、直覺的期待。
探索各種可能，初衷是「避免打造人形機器人」
赫斯特解釋，Cassie早期的一大問題是偏航控制能力不足，這導致機器人跨步時容易水平旋轉而摔倒。這是因為機器人跨出一側腿部時，會產生一個反向作用力。Cassie的腳掌太小，摩擦力不足以抵抗這個反作用力，所以容易原地旋轉後側向倒下。
為了解決這個問題，團隊想過安裝一個反作用輪或陀螺儀來抵消反作用力。但這個裝置除了旋轉沒有其他功用，還會增加機器人的重量與耗能。
更好的作法似乎是安裝另一個可移動的質量來施加反作用力，例如說尾巴。尾巴裡的空間還可以安置其他元件。而要控制偏航角度，裝設尾巴較好的位置不會是正後方，而是在對稱中心軸的兩側，可以輪流抵銷兩腿的反作用力。
若尾巴從兩腿旁側伸出，移動時容易撞到周圍事物。藉由將兩隻尾巴的位置上移，機器人也有了可以協助啟動步伐的軀幹，可以透過前傾來改變身體重心，利用重力助力移動。最後，兩隻裝在軀幹兩側的尾巴正好就像是雙臂。
賦予機器人雙臂，也可提升操控物品的能力，以及在摔倒時支撐自己的能力。赫斯特表示，「就像是有三條完全彼此獨立的思路，最終都把你引導到雙臂連結軀幹的同一個位置。」
「我們試過把手臂安裝在別的位置，但（肩部）才是正確答案。」赫斯特說，「所以最後它看起來就像是人形了。」
赫斯特解釋，起初他刻意避免打造人形機器人的原因，是為了防止自己陷入「先入為主」的窠臼，預先認定人形會是理想解，而失去探索其他可能性的機會。
「如果我們做出一個像是人的機器人，我們希望那是一個巧合。」他表示，「我們希望有充足的工程學理由支持這個設計。如果最終的解決方案正好是人形，那就採用，但那不是預設的目標。」
有趣的是，目前Digit最「不像」人的地方，也即將在2026年的改版中大幅調整得更像人類，而這背後也有著審慎的工程考量。
Digit使用鳥腿式設計已久，身體下降時，看似膝蓋的踝部是向後彎曲。這利於走路、跑步，但也使得Digit無法蹲得非常低，因為踝部會撞到地面。為了能從地面抬起重物，Digit也需要能將軀幹前傾，借用髖部和膝蓋的馬達來分擔重量。團隊發現，人類的腿部設計更適合進行負重的操控。
赫斯特預告，除了快充、可換手等更新，第五代Digit在外貌上也將會看起來相當不同，但希望能同樣討人喜愛。
新一代機器人需要專屬硬體，台廠有搶進優勢
赫斯特初次訪台，對台灣硬體供應鏈的觀察具體而微。他指出，台灣擁有一群生產零組件的中小企業，深知製造流程，也具有客製化經驗。在發展新一代機器人的研發團隊眼中，台廠這樣的能力相當令人興奮。
赫斯特也表示，從機器人學家觀點來說，要把零件、模組做得品質精良、穩定發揮應有功能，可能是最難的環節。相對來說，組裝一台Digit的時間不到一周，佔總成本不到5％。若台灣擁有蓬勃發展的零組件生態系，他相信也能孕育出整機機器人供應商。
對此，赫斯特給機器人新創後進們的建議是：打造出產品，而不只是人形機器人。他舉例，宇樹能以低成本生產可跳舞、打拳擊的機器人，但它們並不適合長時間在倉庫裡搬運重物。即使外型都與人類相近，H1與Digit並非競爭相同市場的產品。
他強調，較好的方式是打造解決方案，為客戶提供商業價值，而不是「為做而做」人形機器人。
早在2020年就投資Agility Robotics的創新工業技術移轉股份有限公司（ITIC）現任總經理余宛如，是這次赫斯特訪台的重要推手。選在Agility期待提升量產能力的時刻，強力推銷台廠作為硬體策略夥伴，是說動赫斯特親自來台的一大原因。
余宛如觀察，台廠的優勢除了價格相對有競爭力、英文溝通能力佳，生產管理的軟實力也可以是一大特色。面對新一波機器人商機，要如何在既有優勢上疊加出新的市場區辨度，企業們皆相當積極。
Agility Robotics與能率集團的合作可視為先例。在供應鏈多元化的趨勢中，台廠如何挑對題目、提供可靠解方，將是在新一代AI機器人硬體戰中脫穎而出的關鍵能力。
看更多遠見雜誌文章：
人形機器人Digit已上工一年！為何最怕它「摔倒」？
其他人也在看
西門子、豐田到新東陽都在拍！短影音紅利過了，為何企業還搶進
明明短影音的流量紅利已經不如兩、三年前爆發式成長，但你知道嗎？當流量紅利已經不在了，反而有越來越多企業搶著進軍短影音。短影音，正從「抖音一響，父母白養」的娛樂舞台，多元化發展成企業使用的數位名片。雖然流量紅利爆發期已過，但是今年開始，台灣加入短影音戰場的企業，卻反而比過往兩、三年都踴躍，橫跨各產業，...商業周刊 ・ 1 天前
買賣房屋必懂的6種稅 荷包才不會大失血(下篇)
買賣房子要省荷包，那還得注意土地增值稅及重購退稅這兩稅目。理財周刊 ・ 1 天前
MSCI季調出爐！ 信驊、京元電上榜 外資卡位潮開啟
國際指數編制公司MSCI公布最新一輪季度調整結果，台股再度成為全球資金關注焦點。這次在全球標準型指數中，台股新增6檔、刪除7檔；在全球小型指數中，則新增11檔、刪除24檔，變動幅度不小，將於11月24日（週一）收盤後正式生效。屆時，追蹤MSCI指數的被動資金將同步調整持股，對短線股價與成交量帶來顯著影響。理財周刊 ・ 1 天前
從缺電到髒電的焦慮！台達電如何讓企業的電力更乾淨、更聰明？
面對供電不穩、綠電不足與AI高耗電時代來臨，企業開始尋找「乾淨的電」：穩定、不閃斷、低碳又可控。台達以儲能為起點，結合微電網與氫能製備，打造從發電、儲電到控電的乾淨電力生態鏈，在今年能源展中端出完整解方，讓電能不只是能源，更是企業永續競爭力的關鍵。從科技業到傳統產業，從半導體到AI資料中心，台灣企業遠見雜誌 ・ 1 天前
統一入股PChome首個雙11大戰！與小七強打「超速配」盤算
電商平台PChome即將迎接統一集團入股以來，首場年度雙十一促銷大檔期，他們今年強打的，正是與該集團旗下7-Eleven合作推出的新物流服務：「超速配」。晚上網購、早上超商取貨不同於過往PChome主打二十四小時快速到貨的宅配服務，直接為消費者將商品配送到家；這次，超速配主打的是消費者只要在凌晨零點...商業周刊 ・ 1 天前
破框，才有新營收：別再在同一個池子撈魚
企業在擬定策略時，常會從最直接的問題切入：如何打敗競爭對手？如何留住現有客戶？這些問題當然重要，但若所有人都這樣思考，整個市場就會陷入你爭我搶的內捲。到最後，每家公司都在同一個池子裡撈魚，競爭對手越來越多，魚卻越來越少。此時，想要撈到更多魚，就得換池子，也就是企業若想找到新的營收成長點，就必須破框，...商業周刊 ・ 1 天前
6日盤勢反彈 日月光趁勢帶量反彈 開盤漲幅一度達6.5%
台股6日受美股大漲激勵，開盤呈現強勢反彈格局，且開盤20分一度收復28000點以上關卡，25分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為油電燃氣、觀光餐旅及數位雲端，電子相關類股則以電子零組件表現相對強勢，而輝達概念中封測廠日月光(3711)股價經歷連3日修正，開盤即上漲6.5%、上漲6.5元，隨後雖拉回，10時後股價多在平盤區間做小幅整理，為該族群中量能表現突出的個股。理財周刊 ・ 1 天前
和泰集團副董事長兼總經理蘇純興，一個代理商，如何成為市值3000億，離職率只有2%？
▋不靠風口，也能長紅 在這個人人喊「轉型」的時代，最讓人意外的成功故事，可能來自一間「沒變」的公司。七十八年只賣一個品牌、每年做一樣的事、沒有豪言壯語—這就是和泰。市值三千億，離職率只有2%。這樣一個「穩得不像話」的企業，靠什麼魔法在劇烈變動的產業中站穩不墜？商周執行長郭奕伶帶領百億CEO班 學員，...商業周刊 ・ 1 天前
全新營收創單月歷史新高 外資再度上修目標價至185元
今(6)日伴隨者整體市場反彈，全新(2455)公布十月營收達3.55億元，月增2.41%，年增50.33%，創下單月以來歷史新高，營運逐漸轉強，使得今日股價帶量突破150元大關以及站回季線上，上漲6.8%，收在157元大關。理財周刊 ・ 22 小時前
獲利驚人！力旺前三季賺兩個股本、10月營收近3倍成長
今(6)日高價IP相關概念股皆出現同步向上翻揚走高，其中持續分享的台積電旗下小金雞創意(3443)也同步創下波段新高，波段漲幅達25%以上，其中還有也值得留意的是力旺(3529)股價回測先前帶量低點後，再度重新站回季線，2000元形成地板價。理財周刊 ・ 1 天前
AI泡沫說重挫5日台股 鴻海爆巨量逆襲衝高扮演支撐角色
AI泡沫警訊不僅血洗4日美股，台股5日加權指數也受重創，呈現開低殺低走勢，不過在鴻海(2317)與聯發科(2454)盤中點火支撐，指數跌幅縮小，終場指數下跌399點，力守在月線之上，收盤時整體勢表現，漲幅前三大類股依序為電子通路、玻璃及貿易百貨，而權值股鴻海(2317)在市場資金輪動轉向介入下，爆出11.46萬張巨量，帶領股價勢震盪走高並收高，終場股價上漲3元、收在247元，成為輝達概念族群股中量表現突出的個股之一。理財周刊 ・ 1 天前
中華電信「文化內容產業基金」年底上線 第一階段規模10億
中華電信與文策院共創的「文化內容產業基金」將於年底前正式上線，第一階段約10億元規模。該公司表示，希望上線後首年就能有30%～40%資金投入於影視IP內容，幫助台灣IP推向世界舞台。太報 ・ 1 天前
蘋果或以客製 Gemini 模型驅動新版 Siri 的摘要與規劃功能，但最終將回歸自家技術
加強版 Siri 將由 Google Gemini 驅動的說法正變得越來越可信。彭博名記 Mark Gurman 日前發文稱，蘋果會採用在其私有雲端運算伺服器上運行的客製版 Gemini，搭配部分自研模型驅動新版 Siri。Yahoo Tech ・ 1 天前
跟著巨人走 ARM概念股強彈
美科技巨頭財報大戲持續登場，矽智財大廠安謀（Arm）財測優於市場預期，帶動台廠IP股全面走高，世芯-KY（3661）、創意（3443）、M31（6643）和力旺（3529）等6日強力反彈，扮演盤面吸金指標。工商時報 ・ 12 小時前
■不妨讓自己更加進化！市場一直都在
學會一招大賺8千5百點你相信嗎？ 透過長期記錄台指與研究盤面結構，我歸納出許多盤型，這些盤型就像是題庫，面對考試的時候，你就當有題庫來背答案一樣，出現什麼現象就該做哪些事情！大多數的操作道理(K線、均線、型態)都是相通的。理財周刊 ・ 21 小時前
宏碁搭載 NVIDIA GB10 AI迷你超級電腦Veriton GN100 正式開賣 引領 AI 運算新紀元
宏碁搭載 NVIDIA 最新 Grace Blackwell GB10 超級晶片-宏碁 AI 迷你超級電腦 Veriton GN100 正式開賣。這款革命性的產品集結了極致 AI 效能、海量記憶體與「即買即用」的軟體優勢，大幅加速企業和開發者在 AI 模型訓練與部署上的時間與效率。建議售價159,000元，並享有全機三年專業工程師到府維修服務，宏碁全台旗艦專售店、Acer Store官方商城及各大3C銷售通路皆有販售。Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 1 天前
矽谷HR哭了！竹科台廠攻美3個月招到夢幻團隊，靠的不是錢
「在矽谷，花大錢還找不到人？」無疑是眾多台廠攻美時，HR最深的恐懼。然而，來自竹科的汎銓，竟在短短3個月內，於人才競爭最激烈的加州灣區，組建起一支堪比聯合國的夢幻團隊，不靠砸下天文數字的薪酬，甚至不問面試者的年紀，還打破名校畢業、年資經驗豐富的迷思。這家公司找齊人手，究竟做對了什麼？成為汎銓科技美國遠見雜誌 ・ 22 小時前
蘋果要幫Siri換腦！擬年砸10億美元買Google Gemini使用權，新Siri明年能扳回一城嗎？
蘋果計劃每年支付Google約10億美元，以使用其1.2 兆參數的Gemini模型，為 Siri 進行重大升級，作為自研AI模型成熟前的過渡方案。數位時代 ・ 22 小時前
網傳統戰APP 政院：恐是認知作戰或詐騙
（中央社記者賴于榛台北6日電）網傳中國一款「歸家」APP，讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」。行政院今天表示，目前已搜尋不到「歸家」APP，這種意義不明的APP可能是認知作戰，也可能為詐騙民眾個資所設計。中央社 ・ 1 天前
曼達尼勝選後首波人事 前副市長斯普林格主導交接
在紐約市長選戰勝出後翌日，候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushin...世界日報World Journal ・ 1 天前