AGM-154C精準彈藥「遲早會到」 軍方首揭採購最新型號 戰力因「這功能」大增

AGM-154C「JSOW」聯合距外武器(圖左)。(圖／DVIDS)

我國對美軍購，目前交付進度嚴重落後的品項，除了66架F-16V，也包括一款由F-16V所使用的精準彈藥! 這款AGM-154C，國防部官員在立院首次揭露，我國購買的是最新型號。公開資料顯示，可連接數據鏈，甚至能在發射後視情況，改變攻擊目標! 不過，這款武器，其實早在2017年就已經被批准對台出售，如今確定，最快也得到2027年才有辦法開始交運。

空軍年度戰術總驗收「天龍操演」，於11月初落幕。各作戰隊精銳飛行員，在連日賽事中展「紅外線飛彈射擊」、「25磅訓練彈投擲」等多項戰技。特別是後者，在新型距外精準彈藥未全面就緒前，傳統彈藥炸射，仍是F-16機隊對地打擊的主要手段之一。

前國防大學空軍軍事作戰組主任宋文溪表示，在AGM-154確定採購到之前，我們只有傳統彈藥，如小牛飛彈和雷射導引彈GBU-10與GBU-12，這些武器射程都在10到20公里之間，距離不算很長。宋文溪強調，聯合距外武器(JSOW)對我們正面影響非常大，因為它已經跨越到遠距遙攻武器的層次，且是精準打擊武器。

AGM-154遙攻彈藥的外型如同小型飛行器，由戰機投放後，彈體依照GPS信號引導，能自主滑翔攻擊目標。美國在2017年就同意對台出售這款「聯合距外精準彈藥」，原定在2023年就交付完成。不過，立法院近期的監督詢答中，國防部官員證實AGM-154的交付時程也一再延宕，在116到117年才會全部交彈。不過也提及，我國採購的型號屬最新的Block III(批次3)，甚至優於部分美軍部隊所用的型號。

AGM-154C Block III除既有的全球定位系統（GPS）、慣性導航系統（INS）導引手段外，還加入數據鏈（Link-16）接收能力，使其能在飛彈滑翔過程中接收更新情報、修正攻擊軌跡，對移動目標的打擊更具彈性與機動性；換言之，這類武器既能擔綱遠距對地攻擊，也具反艦、對高價值目標精準打擊的潛力。

國防院中共政軍所副研究員舒孝煌解釋，AGM-154C-1就是Block III版本，它加裝了LINK-16數據鏈。原本只能用GPS導引攻擊固定目標，加裝LINK-16後可以不間斷地接收移動目標的資訊，等於我們多了一種反艦武器。舒孝煌補充說，它還做了一些改良，例如彈頭換成雙重裝藥，可以打擊硬目標。

宋文溪進一步說明，AGM-154的射程距離可達將近70海里，約120到130公里之間。考慮到台海海峽縱寬60到70海里，我們已經可以打到大陸沿海的重要設施陣地。同時，我們的F-16 A/B構型Block 20已升級到V型，所有AGM-154都可以掛載在F-16V上。

退役F-16飛官指出，AGM-154C的籌獲，對於我國防衛作戰中的對地、對海攻擊能力，將有明顯助益。圖為F-16投放雷射導引炸彈。(圖／軍聞社)

然而，F-16V機隊戰力提升的拼圖，尚缺有效成熟的電戰系統。我國所採購的66架F-16V，AN/ALQ-254（V）1 「蝮蛇之盾」(Viper Shield)電戰系統整合問題，現階段公開資料依然有限。如今，隨著美國空軍所使用的另一個版本--AN/ALQ-257「整合蝮蛇電戰套件」（IVEWS）整合工作上有了重大進展。更讓我國國會，在2017年做出的「空軍必須確保裝備運用和維護與美軍一致」相關決議，兩者矛盾處境，這時又更加凸顯。

AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」（Viper Shield）整合式電戰系統的外掛莢艙版。(圖／IDF經國號FB粉專)

前空軍F-16種子教官黃揚德解釋，當初這個計畫是跟著美軍走以降低風險，但美軍走到一半不走了，因為美軍發現Block 30以前的構型沒有那個升級的CP值，所以專注在後面的構型。他指出，軍售國家用的是ALQ-254，而美軍自己用的是ALQ-257，若要將ALQ-257另行變成莢艙是可行的，但需要資金，而我們現在最缺乏的還有(研改)時間。

從國防採購到實際服役，仍有時間表與供應鏈的現實壓力。過去各界視2027年為台海危機的風險最高點，從現階段軍購延宕的應對狀況來看，只期盼政軍高層在時間到來前，早已另行布局各種備案。

