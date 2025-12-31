AHA 2025醫學亮點總整理：咖啡與心房顫動、口服PCSK9藥物、心衰竭複方藥與維生素D療效新發現

最新臨床研究顯示，心血管疾病的預防與治療正從單一風險控制，邁向更精準、便利且以病人為核心的整合照護模式。

美國心臟協會（AHA）2025年度科學年會日前在紐奧良圓滿落幕，會中發表多項臨床研究成果，對心血管疾病的預防與治療帶來嶄新洞見。





本篇文章精選幾項重點研究成果，包括咖啡與心房顫動（AF）的關聯、首款口服PCSK9抑制劑的臨床表現、心衰竭複方藥的療效，以及維生素D於心肌梗塞後的角色等，提供民眾第一手健康知識。

喝咖啡會誘發心房顫動嗎？最新研究顛覆傳統觀念

心房顫動是常見的心律不整之一，過去多數醫師會建議患者減少咖啡或含咖啡因飲品攝取，以避免刺激心律。然而，最新一項隨機對照臨床試驗結果卻出乎意料。

研究將接受心臟復律後的心房顫動患者，分為持續飲用咖啡與完全戒除咖啡兩組，觀察6個月後的心律復發情形。結果發現，持續飲用咖啡者的心房顫動復發率反而略低於戒除組，顯示咖啡攝取並不會增加心律不整風險。





雖然此研究僅限於曾接受轉心臟復律的患者族群，但對於一般輕度或穩定控制的心律不整患者，或許可適度保留每日一杯咖啡的習慣，前提是攝取量適中，且避免過度刺激型飲品。

心衰竭複方藥新療法，有望改善用藥順從性

心衰竭（尤其是射出分率降低型，HFrEF）患者需長期服用多種藥物進行控制，然而，繁複的用藥流程往往導致病人難以長期遵守，進而影響治療效果。





AHA年會中公布的研究，針對HFrEF患者開發結合三種藥物於同一顆錠劑的「複方藥polypill」治療策略。研究結果顯示，與傳統多藥分開服用相比，polypill組在射出分率（Ejection Fraction）上有輕微改善趨勢，推測可能與病人用藥順從性提高有關。





儘管目前尚未商品化，但此研究為未來「一顆藥搞定多重心衰藥物」的方向打下基礎，特別對於高齡或慢性病共病患者，將大幅簡化用藥流程。

PCSK9降膽固醇新進展：注射劑與口服劑雙管齊下

PCSK9抑制劑是現代治療高膽固醇血症的重要突破，尤其對於無法靠Statin類藥物有效控制LDL-C（壞膽固醇）者具有關鍵地位。本次年會中，兩項研究聚焦此類藥物的創新應用：

1. 注射型PCSK9抑制劑：針對尚未發生心血管事件的高風險族群

一項涵蓋超過12,000名患者的大型研究，針對尚未發生心肌梗塞或中風，但患有動脈粥狀硬化或糖尿病的高心血管風險族群，進行每兩週注射一次的PCSK9抑制劑治療。結果顯示，能有效降低主要不良心血管事件發生率，為「初級預防」提供實證支持。

2. 首款口服PCSK9抑制劑：改善家族性高膽固醇患者的治療選擇

另一項針對家族性高膽固醇血症（HeFH）患者的研究中，首度評估口服PCSK9抑制劑的降膽固醇效果。24週內約有60%的患者LDL-C顯著下降，儘管樣本數較小（約300人），但此研究顯示未來有望以口服方式取代注射，提升接受度與便利性。

維生素D補充與心肌梗塞後的預防保健：仍需更多研究驗證

維生素D除了與骨骼健康密切相關，也被認為可能參與心血管系統的調控。一項針對曾經發生急性冠心症患者進行長達4年的隨訪研究，探討個人化補充維生素D是否能降低再次心血管事件的風險。





研究發現，雖未明顯降低死亡、心衰住院或中風的主要複合指標，但在次要指標方面，再次心肌梗塞的發生率有下降趨勢。

個人化治療與簡化用藥將成未來趨勢

從本次AHA 2025的研究趨勢可看出，未來心血管疾病治療將朝向個人化、便利性與順從性提高發展。從口服型降膽固醇藥物、複方藥設計，到個別化營養補充與生活建議，均展現了以病人為中心的醫療精神。





民眾若有高血壓、高血脂、心律不整或心臟病史，建議定期回診、與醫師討論最新治療選項，並配合生活型態調整，以達最佳預防與治療成效。



