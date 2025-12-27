AI「真元年」？2025 AI 服務注目玩法用法回顧（Nano Banana、Open AI Sora、Perplexity）
圖片影片生成玩法自然是最矚目。
之前揭曉了年度「十大熱搜 AI 人工智能關鍵字」，證明今年 AI 是大爆發的一年，的確 2025 AI 無處不在，不同 AI 服務衍生出各式玩法，今次就同大家回顧一下，2025 年 AI 服務帶來了什麼令我們留意的玩（用）法給大家。
Nano Banana 圖片生成
本年 AI 服務最矚目的玩法，必定是利用 Google Nano Banana 進行各式各樣的圖片生成。Nano Banana 生成圖像的效果絕對高質，而 Nano Banana Pro 更可準確輸出繁體中文字，圖像的一致性準確度高，因此就算 OpenAI 早前推出了 GPT Image 1.5，但仍然有不少朋友續用 Nano Banana Pro 生成他們需要的圖片。
👉不斷更新｜Nano Banana Pro 玩法結集！食物聖誕樹、四格漫畫風、3D 微縮場景、分層解構圖、書法創作、手繪旅行日記
👉一秒變 3D 公仔！教你超紅 nano banana AI 指令，香港可用、免 VPN
👉轉 Look 唔駛搵形象指導，Nano Banana Pro 提示詞集合百變造型任你試
Gemini AI 導師認證
鍾意用 AI 又是否代表「識用 AI」？Google於 Google for Education 中推出針對教育工作者的生成式 AI 認證 Gemini Certification for Educators，就是讓對 AI 有興趣的朋友考取官方認證，而且完全免費。Gemini Certification for Educators 是專為教育工作者和有興趣學習 AI 的人士而設的能力認證，其重點在於測定個人對Google 不同 AI 功能與工具的理解，以便在教學上好好運用不同的 AI 功能，亦是一個 AI 應用能力證明。
👉自問 Google Gemini AI 專家？免費即考 Google 官方證書、獲取 AI 導師認證
NotebookLM AI 提升學習趣味
有時學習需要從大量資料中吸收資訊，過程難免會有些沉悶。Google NotebookLM 就可利用 AI 提升學習趣味。NotebookLM AI 筆記本能夠把用戶上載的文檔、網頁、影片，全部分析並整理為專屬筆記本，在學習新事物時 AI 把內容總結以有旁白的投影片形式，就像真正上課一樣便利於給用戶吸收。目前 NotebookLM AI 筆記本更支援包括繁體中文超過 80 種語言，絕對值得用來幫我們「消化」內容然後過濾出需要的資訊。
👉Google NotebookLM 新增繁體中文 AI 生成影片、長版語音摘要
OpenAI Sora 短影片生成
用 AI 生成圖片好玩，自然也會應用於生成影片，從而製作出天馬行空或疑幻似真的短片，隨時爆紅，而 OpenAI 的Sora 短影片平台就成為了「AI 版 TikTok」，單從 5 天的時間內突破了 100 萬次下載量就知其吸引力。這個包含社交元素的短影片平台，近來迪士尼更對 OpenAI 投資 10 億美元，並將在未來三年授權超過 200 個經典角色用於 Sora （與 ChatGPT Images ）的內容生成，IP 涉及 Marvel、Pixar、《星戰》以及米奇、米妮等傳統迪士尼形象等， AI 影片生成熱潮甚有機會於來年再爆一波。
👉Google NotebookLM 新增繁體中文 AI 生成影片、長版語音摘要
Perplexity Comet AI 瀏覽器
今年 AI 服務巨頭當然也要數到 Perplexity，除了與不同機構合作送一年 Perplexity Pro 訂閱給大家「入坑」之外，他們推出 Comet AI 瀏覽器更將「AI 助理與瀏覽器整合提供體驗」的宗旨帶來風潮。Comet 主打整合 Perplexity AI 並以此為預設搜尋工具。側邊欄會有網頁摘要，甚至是 AI 對話機器人的窗口，而Comet 為用戶自動蒐集資訊來生成回應，包括是查找地址、比較價錢等，全部步驟都會實時在頁面上顯示，有如讓 AI 為你操作瀏覽器上網搜尋一樣，而且更聯手 PayPal 推出名為「代理式商務」（Agentic Commerce）的購物解決方案，AI 令你上網變得簡單來年極有機會成為趨勢。
👉Perplexity Comet AI 瀏覽器開放免費使用！次世代上網體驗？AI 助手幫你搵資料、香港免 VPN 可用
👉Perplexity 聯手 PayPal 推出「AI 代理網購」：聊天室內實現一鍵即買體驗
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
果粉淚別！iPhone停售名單曝光 i16 Pro Max也走入歷史
隨著iPhone 17問世，多款舊世代iPhone也同步走入歷史。蘋果近期宣布一次停售25款產品，其中包含7款iPhone，最引人關注的莫過於SE與Plus系列全面退場，象徵蘋果手機產品策略出現明顯轉向。SE系列由iPhone 16e接棒，重新定位為「平價旗艦」；而Plus系列則被全新推出的iPhone Air取代，主打超薄機身設計，但市場反應與銷售表現未如預期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
即將步入歷史 7款iPhone要停售了、2機型全面退場
[Newtalk新聞] 隨著 2025 年即將結束，外媒《MacRumors》彙整蘋果今年度停售產品清單，多款舊世代 iPhone 也將走入歷史。 蘋果日前宣布，將一次停售 25 款產品，其中有 7 款 iPhone，包括 iPhone SE 第3代、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus 以及去年九月才問世的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。最引人關注的，莫過於 SE與 Plus 系列全面退場，象徵蘋果的中階、大螢幕手機等產品策略出現明顯轉向。 iPhone SE 自 2016 年問世以來，共推出三代機型，一直以價格親民與小尺寸設計吸引特定消費者。今年，蘋果以全新 iPhone 16e 作為替代方案，第三代 iPhone SE 也在今年二月正式停產，象徵 SE 系列正式劃下句點。儘管iPhone 16e 同樣是蘋果目前最便宜的機種，但其市場定位已由「中階 iPhone」轉為「平價旗艦」，明顯與舊有 SE 形象區隔。 這也意味著，蘋果目前已不再銷售任何配備 Home 鍵、Touch ID、L新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3
台牌「超方便行動電源」自燃爆炸 業者「緊急召回」籲停用
生活中心／徐詩詠報導現代人智慧型手機不離身，如何延長使用時間，行動電源的角色就相當重要。不過，近期有不少行動電源傳出自燃、爆炸的情況，甚至在國外也曾發生航班飛行途中起火，造成機體受損，讓各國重新檢視行動電源對飛安的風險。對此，日前傳出台灣品牌行動電源 GUXON 出現自燃情況，在社群間引發議論。業者也在臉書緊急發布召回聲明，並呼籲消費者即刻停用。民視 ・ 1 天前 ・ 2
5件3C藏玄機！張文平板、手機「一插即斷」 頂尖軟體也無可奈何
[Newtalk新聞] 北車中山一帶19日發生隨機砍人案。目前北市警正追查兇嫌張文的3C用品，發現張文總共有5件3C用品，分別為2台平板、2台筆電以及1台手機，其中一台筆電SSD硬碟被上鎖至今無法破解、一台平板和手機只要插上破密軟體就會自動斷開。另外，張文iPhone時間停在2022年，也讓警方匪夷所思。 目前北市警調閱張文金流、背景、家人以及相關犯案計畫等情資。警方追查後發現張文有5件3C設備，分別為張文預定當成「前進基地」的旅館查扣2台平板電腦，三星平板和iPad Air、楊梅住處查扣1台手機iPhone及1台華碩筆電，北市租屋處查扣1台已經燒毀的ROG電競筆電。 目前這5個3C設備中，三星平板已成功破解，但內容僅有與房東及房仲的單純聯繫，對案情幫助有限；電競筆電和iPad Air破解遇到難題。放在租屋處的電競筆電已被焚燒，雖然裡面的SSD硬碟沒有壞，但被Windows「BitLocker」加密技術保護，刑事局求助原廠與微軟也無解，目前仍持續找突破方法，也不排除一碼一碼的猜。 至於那台在商旅查扣的iPad Air，被警方認定可能存有犯罪計畫等核心機密。因為該iPad雖然外觀與Typ新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1
蘋果年終大清倉！停售7款iPhone 「2機型」全面退場
報導指出，遭停售的7款iPhone包括iPhone SE第3代、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max。雖然部分屬於常規產品更迭，但SE與Plus兩大系列的「同步退場」，被解讀為蘋果在中階與大螢幕手機市場策略出現重大調整。iPhone...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
不投保就不能騎 YouBike傷害險明年1／1上路
為提升公共自行車使用者騎乘安全與權益，北市交通局提醒，自民國115年1月1日起，需要完成公共自行車傷害險投保，才可租借台北市YouBike車輛，保費由政府全額負擔，若不幸發生意外事故，最高理賠金額可達100萬元，距離政策正式上路已進入倒數階段，尚未完成投保的市民朋友，務必儘速完成登錄，以免影響自身租借權益。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
OPPO Reno15國際版來了！台灣市場首發登場、Watch S同步亮相
OPPO宣布推出全新Reno15 系列，一次帶來四款新機——瞄準專業影像創作的大小螢幕旗艦Reno15 Pro Max、Reno15 Pro，以及喜愛日常紀錄、更好入手的Reno15、Reno15 F，並由台灣市場首發登場，展現對台灣用戶的重視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！
小時候申請 Gmail 帳號時，應該很多人會以當時同儕間的流行話題作為帳號的命名，有些可能還會有喜歡對象的生日，或你加上對方生辰八字之類的只有自己才懂的數字組合，當然應該也有人像 Spac1 一樣從小就怕健忘所以用生日或手機等輕易破解的數字作為信箱帳號，不過隨著時間推移，這類帳號不僅可能暴露個資，在工作或正式場合分享時還真的會有點尷尬，但不用怕！Google 已經推出可以修改 Gmail 信箱的功能囉～詳細資訊 Spac1 已經幫大家整理好，趕快看下去吧！ Gmail 帳號改名 官方新功能上線 根據 Google 官方支援中心最新說明，Google 正逐步向所有用戶推出「變更 Google 帳戶電子郵件地址」功能，只要同樣是 @gmail.com 結尾，使用者就能自行修改信箱前綴名稱，舉例來說，原本的 Spac1@gmail.com，未來可改成 Spac1234@gmail.com，無需重新申請帳號，也不會影響既有的 Gmail 使用體驗！電獺少女 ・ 1 天前 ・ 3
小米 17 Ultra 超絕 Leica 味：經典紅標加身、機械轉環玩轉 2 億像素連續光學變焦
2025 年小米推新機的節奏太快，聖誕節還沒過完，他們今年的第二款 Ultra 旗艦 -- 小米 17 Ultra 就在剛剛正式降臨了。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 2
Chrome瀏覽器恐不再免費？最強懶人功能曝光 專家：想用AI幫你訂票得先掏錢
[Newtalk新聞] 習慣免費使用Chrome瀏覽器的民眾要注意了，未來想用AI幫忙搶票、比價恐得付費。Google近期大力整合Gemini，最新消息指出，能代替用戶操作網頁的「代理式 AI」功能，初期可能僅開放給訂閱會員使用，意即想當「懶人」得先掏腰包。 社群平台X上的知名開發者Leopeva64最近深入挖掘Chrome程式碼，發現Google疑似設下限制，打算將備受期待的AI代理功能，鎖定給付費訂閱用戶獨享。這意味著，未來這項便利服務在剛推出時，恐怕只有Google AI Pro或Google AI Ultra的會員能夠搶先體驗，一般免費用戶暫時無緣使用。 所謂的「代理式 AI」究竟有多神？根據Google先前預告，這項技術能讓Gemini直接化身為使用者的虛擬分身，親自操作瀏覽器。民眾只需要輸入一句簡單指令，AI就能自動執行一連串繁瑣任務，不管是上網訂車票、確認商品價格，還是處理網購流程，通通都能代勞，徹底改變現有的上網模式。 雖然付費牆的消息讓不少人卻步，但Leopeva64也提出觀察指出，這項限制極可能只是暫時性的策略。參照過往Gemini功能逐步釋出的節奏，他認為Goog新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
小米 Xiaomi 17 Ultra 發佈，75-100mm 連續光學變焦，影像全面突破
文章來源：Qooah.com 小米正式推出了 Xiaomi 17 Ultra，新機在影像表現上實現了全面突破。 外觀設計上， Xiaomi 17 Ultra 厚度僅為 8.29mm，相比前代減薄超過11%，重量也控制在 223克左右。機身採用包裹式金屬中框，配備獨立圓形音量鍵，細節處融入了相機設計元素。後置攝像頭模組體積更小且位置有所上移，改善了握持時被遮擋的情況。新機提供黑色、白色、冷煙紫以及星空綠四種配色可選。 正面是一塊 6.9吋純直屏，通過極窄邊框與大弧度圓角設計，實現了近乎四邊等寬的沈浸觀感。屏幕採用與 Xiaomi 17 系列同源的超級像素技術，解像度接近 2K 級別，子像素數量達到938萬。其峰值亮度高達3500nits，支援 1-120Hz 自適應刷新率，並標配全程 DC 調光，也可選擇 2160Hz 高頻 PWM 調光模式。屏幕還通過了萊茵三重護眼認證。 影像上，主鏡搭載與 LEICA 聯合打造的光影獵人 1050L 傳感器，擁有1吋大底和 5000萬像素，配合第三代 LOFIC 超維感光技術，動態範圍接近 110dB，能在逆光或暗光環境下實現出色的高光壓制與暗部細節Qooah ・ 1 天前 ・ 1
Coupang 酷澎台灣最新調查 強調無資料外洩
[NOWnews今日新聞]Coupang酷澎台灣今（25）日發聲明表示，根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。我們持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
2026跨年晚會直播平台、跨年煙火、追星地圖、韓星指路、跨年演唱會…活動資訊總整理
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，陣容一個比一個厲害！蔡依林、張惠妹、五月天、蕭敬騰、告五人…從北到南星光熠熠，此外還有陸續公布的各地煙火秀，從101高空跨年煙火派對到高雄夢時代煙火、義大煙火秀、劍湖山煙火秀、花蓮星空煙火秀等，讓煙火點亮夜空，一起迎接全新的2026年！以下整理全台跨年晚會轉播資訊、追星地圖，跨年晚會時間、地點、卡司資訊懶人包一次看！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
小米 17 Ultra 發表會亮點一次看 主打連續光學變焦長焦與 1 吋 LOFIC 主鏡頭
在智慧型手機相機越做越像「隨身相機」的這幾年，連續光學變焦其實不算新概念，過去華碩、三星都曾經嘗試過，但常見的問題是機身厚度與結構取捨，最後多半沒有成為主流。小米在 2025 年點子生活 ・ 23 小時前 ・ 2
輝達攻AI-RAN 2／6G將內建AI已成共識 業者摸石子過路而電信商不急讓GPU進基地台
專業人士指出，輝達（NVIDIA）積極透過電信設備商將GPU推往電信市場，目前還在展示、驗證、、階段，最終仍要看營運商買不買單。不過，據了解全球電信標準制定機構3GPP（第三代合作夥伴計畫），正式將AI納入前端5G和6G的架構中，意味著下一代的網路勢必與AI相關，只是該怎麼做？各家業者正在摸石子過路。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 1
2026跨年夜 電信三雄導入AI迎戰流量高峰
（中央社記者江明晏台北26日電）全台各縣市將迎接2026跨年晚會，暴增的流量成可預期的網路挑戰。業者預估，2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高，為確保倒數關鍵時刻網路不中斷，電信三雄紛紛導入AI等高科技技術，因應跨年啟動網路擴充作戰。中央社 ・ 20 小時前 ・ 1
張文隨機殺人案 警方查扣手機、平板、筆電共5項「仍有2件未解」
台北市1219發生的隨機殺人案造成多人死傷，27歲嫌犯張文犯案後身亡，北市警方今（12/26）日對外說明，已在張文曾落腳的多處地點查扣共5項電子設備，目前仍有2項尚未成功破解。太報 ・ 20 小時前 ・ 1
具備鬧鐘功能的提醒 App：「非記不可：絕不會錯過重要事件」
今天為大家分享一個阿達自己用 Android Studio 以 Vibe Coding 方式寫出來的 Android App：「非記不可：絕不會錯過重要事件」。這個 App 的想法電腦王阿達 ・ 1 天前 ・ 2
資安院：偽冒LINE軟體攻擊 誤載恐遭植入惡意程式
（中央社記者趙敏雅台北25日電）資安院最新資安週報示警，部分機關透過搜尋引擎查找LINE安裝檔時，誤點與官方網站相近的網址，下載安裝偽冒軟體，導致電腦遭植入惡意程式。資安院建議，機關可集中派送常用軟體，統一控管下載來源與安裝流程，避免誤載風險。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
中華電旗下親子數位平台 年度閱讀逾120萬小時
（中央社記者江明晏台北26日電）中華電信子公司智趣王打造的親子數位閱讀平台「FunPark童書夢工廠」，今天公布2025年度閱讀報告，平台年度累積閱讀時長突破7198萬分鐘，約120萬小時，年成長2.9%，顯示數位閱讀漸從「偶爾接觸」走向「生活日常」。中央社 ・ 1 天前 ・ 1