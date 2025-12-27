AI「真元年」？2025 AI 服務注目玩法用法回顧（Nano Banana、Open AI Sora、Perplexity）

2025 AI 服務注目玩法用法回顧（Nano Banana、Open AI Sora、Perplexity）

之前揭曉了年度「十大熱搜 AI 人工智能關鍵字」，證明今年 AI 是大爆發的一年，的確 2025 AI 無處不在，不同 AI 服務衍生出各式玩法，今次就同大家回顧一下，2025 年 AI 服務帶來了什麼令我們留意的玩（用）法給大家。

Nano Banana 圖片生成

本年 AI 服務最矚目的玩法，必定是利用 Google Nano Banana 進行各式各樣的圖片生成。Nano Banana 生成圖像的效果絕對高質，而 Nano Banana Pro 更可準確輸出繁體中文字，圖像的一致性準確度高，因此就算 OpenAI 早前推出了 GPT Image 1.5，但仍然有不少朋友續用 Nano Banana Pro 生成他們需要的圖片。

Gemini AI 導師認證

Google for Education

鍾意用 AI 又是否代表「識用 AI」？Google於 Google for Education 中推出針對教育工作者的生成式 AI 認證 Gemini Certification for Educators，就是讓對 AI 有興趣的朋友考取官方認證，而且完全免費。Gemini Certification for Educators 是專為教育工作者和有興趣學習 AI 的人士而設的能力認證，其重點在於測定個人對Google 不同 AI 功能與工具的理解，以便在教學上好好運用不同的 AI 功能，亦是一個 AI 應用能力證明。

NotebookLM AI 提升學習趣味

Google NotebookLM 新增繁體中文 AI 生成影片、語音摘要

有時學習需要從大量資料中吸收資訊，過程難免會有些沉悶。Google NotebookLM 就可利用 AI 提升學習趣味。NotebookLM AI 筆記本能夠把用戶上載的文檔、網頁、影片，全部分析並整理為專屬筆記本，在學習新事物時 AI 把內容總結以有旁白的投影片形式，就像真正上課一樣便利於給用戶吸收。目前 NotebookLM AI 筆記本更支援包括繁體中文超過 80 種語言，絕對值得用來幫我們「消化」內容然後過濾出需要的資訊。

OpenAI Sora 短影片生成

OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok

用 AI 生成圖片好玩，自然也會應用於生成影片，從而製作出天馬行空或疑幻似真的短片，隨時爆紅，而 OpenAI 的Sora 短影片平台就成為了「AI 版 TikTok」，單從 5 天的時間內突破了 100 萬次下載量就知其吸引力。這個包含社交元素的短影片平台，近來迪士尼更對 OpenAI 投資 10 億美元，並將在未來三年授權超過 200 個經典角色用於 Sora （與 ChatGPT Images ）的內容生成，IP 涉及 Marvel、Pixar、《星戰》以及米奇、米妮等傳統迪士尼形象等， AI 影片生成熱潮甚有機會於來年再爆一波。

Perplexity Comet AI 瀏覽器

今年 AI 服務巨頭當然也要數到 Perplexity，除了與不同機構合作送一年 Perplexity Pro 訂閱給大家「入坑」之外，他們推出 Comet AI 瀏覽器更將「AI 助理與瀏覽器整合提供體驗」的宗旨帶來風潮。Comet 主打整合 Perplexity AI 並以此為預設搜尋工具。側邊欄會有網頁摘要，甚至是 AI 對話機器人的窗口，而Comet 為用戶自動蒐集資訊來生成回應，包括是查找地址、比較價錢等，全部步驟都會實時在頁面上顯示，有如讓 AI 為你操作瀏覽器上網搜尋一樣，而且更聯手 PayPal 推出名為「代理式商務」（Agentic Commerce）的購物解決方案，AI 令你上網變得簡單來年極有機會成為趨勢。

