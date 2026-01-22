AI上場打毒詐 桃警局用科技護青春

桃園市警局打造兼具科技感與互動性的體驗場域，讓青少年在翻轉對犯罪預防宣導的刻板印象。





為引導青少年培養健康正向的休閒習慣，桃園市政府警察局與中國青年旅行社有限公司桃竹苗分公司合作，於寒假期間推出「AI躲避球及射擊體驗活動」，以「科技結合運動」為核心概念，打造兼具科技感與互動性的體驗場域，讓青少年在動態遊戲中動腦、動身體，不僅揮灑青春，也翻轉對犯罪預防宣導的刻板印象，成功吸引60名國中生踴躍參與。

活動將防毒、防詐、防電子煙等宣導觀念巧妙融入關卡設計，透過AI技術與情境模擬，規劃「智慧躲避球」與「模擬射擊」等互動關卡，讓學生需在限定時間內做出正確判斷與反應，象徵面對現實生活中的毒品誘惑、網路詐騙或不當邀約時，如何提高警覺、即時避開風險，透過「玩中學、學中記」，讓安全觀念不再只是口頭提醒，而是轉化為具體行動與反射能力。

活動推出後即獲得學生高度迴響，許多學生表示，透過實際體驗，更能理解詐騙手法的多樣性，以及遇到危險時保持冷靜與求助的重要性，除了學習辨識風險與自我保護知識外，也在活動中培養團隊協作與臨場應變能力，讓科技運動不只是娛樂，更成為成長與學習的助力。

桃警局少年警察隊隊長戴賢表示，青少年保護工作需要與時俱進，未來將持續以創新方式結合科技、教育與警政資源，設計更多貼近年輕世代的宣導活動，來融入青少年日常生活。警察局也將持續秉持陪伴與關懷的精神，來精進犯罪預防作為，為本市青少年打造安全及健康的成長環境，以展現市府長期推動青少年保護工作的決心。

