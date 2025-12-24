AI上錶、衛星通訊入腕 智慧手錶銷量回春7％ 蘋果、華為、小米領風騷

在AI驅動的健康分析、運動教練，與內建衛星通訊、新顯示技術的帶動下，智慧手錶今年全球銷量回溫7％。圖為蘋果Apple Watch。（圖／下載自免費圖庫Pixabay）

AI、衛星連線、新的顯示技術會吸引你買新的智慧手錶嗎？市調機構Counterpoint認為會，該機構表示，在上述新技術的導入下，今年全球智慧手錶出貨量已重返成長軌道、成長率達7％，而蘋果、華為兩個品牌是驅動智慧手錶重返成長的最大動能來源，今年出貨量成長率分別達12％、42％，三星則是前五大品牌中唯一市佔率與銷量都「倒退嚕」的業者。

智慧手錶在COVID疫情期間，曾經因為消費者的健康意識抬頭，加上內建的血氧偵測功能可以提早預知是否「快樂缺氧」，全球銷量大放異彩，然而隨著疫情紅利消失，智慧手錶銷量隨之下滑，Counpterpoint表示，銷量更在2024年經歷明顯修正。

廣告 廣告

不過，Counterpont指出，智慧手錶市場領頭羊蘋果在今年第三季出貨量比去年同期大增12％，終結連續七個季度出貨量都年減的趨勢後，智慧手錶需求已經重新出現曙光，而全球最大的智慧手錶市場中國，今年也受惠於上半年中國政府推出3C、家電產品補貼，帶動消費者換機，加上華為、小米、中國兒童手錶大廠小天才，透過差異化策略持續提升用戶黏著度，不僅帶動全球智慧手錶出貨量增長，中國市場的占比預計也將從2024年的25％、提升至今年的31％。

2024、2025年全球智慧手錶品牌市佔率比較（圖／Counterpoint）

Counterpoint進一步表示，智慧手錶與AI的結合，是驅動今年智慧手錶銷量上揚的原因之一，因為全球主要品牌均加速導入AI 驅動的健康分析與個人化教練功能，而衛星連線、內建5G通訊及 MicroLED顯示技術，也是今年帶動銷量回溫的關鍵創新亮點。

就主要品牌的表現來說，蘋果繼2024年以22％市佔率領先群雄後，Counterpoint預估今年蘋果市佔率上升至23％，出貨量則年增12％，第二名的華為今年市佔率預估將更一口氣上升至18％、銷量則比2024年大增42％，季軍小米今年出貨量預估也是明顯增加22％，可望帶動市佔率提高一個百分點、至9％。

反而是曾經雄踞全球智慧手錶亞軍的三星，Counterpoint預估今年出貨量年減6％、市佔率也因此「倒退嚕」至8％，也讓三星的排名從去年的第三名、退後至今年的第四名。



回到原文

更多鏡報報導

手機不能來、手錶卻熱賣！華為智慧手錶台灣銷售逆勢成長中 華為：謝謝果粉

蘋果AI負責人卸任「前微軟高層接棒」 疑為Siri失敗負責

「山寨大國」又一招！小米「致敬」蘋果 本月推旗艦17系列 連命名都全抄蘋果