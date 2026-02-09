AI下淡季不淡！1月出口657.7億美元創新高

▲台美關稅談判，傳美國開出驚人天價，要求台灣赴美投資要在3500億美元與5500億美元之間。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 傳統上台灣1月進入電子消費品淡季，往往會進入淡季，但今年AI再度攪動季節因素。財政部今（9）日公布1月出口統計，1月出口657.7億美元，創歷年單月新高，年增近7成；出超188.9億美元，較上年同月增88.3億美元。



據統計，1月出口657.7億美元，創歷年單月新高，年增69.9%；進口468.7億美元，為歷年單月次，年增63.6%； 1月出超188.9億美元，較上年同月增88.3億美元。



按出口貨品分析，這次出口表現仍受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用商機維持強勁，資通與視聽產品出口287.1億美元，創歷史新高，較上年同月增162.2億美元，以電腦及其附屬單元138.2億美元貢獻度最高，電腦之零附件次之，儲存媒體增排名第三。



電子零組件出口223.6億美元，同樣拿下歷史最強出口，較上年同月增83.7億美元，以積體電路增80.0億美元貢獻度最高。電子及資通產品占總出口的77.7%，力壓非電子、資通產品的22.3%。





▲財政部今（9）日公布1月出口統計，1月出口657.7億美元，創歷年單月新高，年增近7成；出超188.9億美元，較上年同月增88.3億美元。（圖／財政部提供）



進口方面，AI產業鏈國際分工與出口引申需求擴增，以及半導體設備購置上升帶動下，農工原料進口328.4億美元，拿下歷年單月新高，較上年同月增128.3億美元，其中電子零組件為主、電腦零附件排行第二。



針對主要出口地區，1月對美國出口212.8億美元，占總出口32.4%；對東協出口134.0億美元、對歐洲出口53.5億美元，均創下歷史新高。



展望今年，全球經濟成長步調仍受國際貿易政策與地緣政治風險牽制，主要機構預測世界貿易量能將轉趨溫和，但大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權AI與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加以我國半導體及資通訊供應鏈深具優勢，與近期臺美關稅談判達成共識，均有助於維繫出口成長動能。

