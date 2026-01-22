AI不再亂買都會賺！柏瑞投資長示警 投資必看「3要3不要」

財經中心／師瑞德報導

2026年告別閉眼投資AI時代！柏瑞投信投資長黃軍儒提出「三要、三不要」策略：不要盲追個股、不只看題材、不求債券價差；反之，要鎖定美日政策紅利、要看懂電力與基建等實質應用、要採多重資產配置。面對市場高檔震盪，回歸基本面與息收才是持盈保泰之道。（AI製圖）

閉眼投資AI的時代不再！柏瑞投信投資長黃軍儒表示，2026年市場高檔震盪加劇，在投資方向上可留意「三要、三不要」的策略。意即不要盲目追逐特定個股、不要只看題材而忽略基本面、不要對債券資本利得有錯誤期待。取而代之的是，要鎖定有政策紅利的市場、要掌握AI效應外溢的契機，以及要採用多重資產來降低投組波動。

告別了2025年「AI獨強」、「抱緊半導體就會贏」的簡單獲利模式，2026年的全球金融市場有機會迎來截然不同的劇本。柏瑞投信投資長黃軍儒指出，今年市場將面臨更劇烈的震盪與板塊輪動，投資人若繼續沿用去年的舊思維，恐將面臨資產大幅震盪的情況。他特別歸納出2026年的「三要、三不要」投資心法，強調在川普新政與AI變現期的雙重考驗下，唯有靈活調整投資策略才有機會持盈保泰。

「不要」無腦歐印：閉眼投資的時代將告終

黃軍儒首先點出的第一個「不要」，就是「不要再無腦追逐AI」，而是要回歸基本面來精選持股。過去兩年，資金瘋狂追逐任何跟AI沾上邊的標的，造就了雞犬升天的股市榮景，但這種好日子可能已經結束。2026年的市場將不再寬容，板塊輪動的速度將大幅加快，單押特定熱門股或指數的風險將顯著上升。他強調，AI趨勢雖然才剛起步，但市場將從看「本夢比」逐漸轉向看「本益比」，也因此將進入殘酷的淘汰賽。

「不要」只看題材：沒繳出獲利成績就淘汰

緊接著第二個「不要」，是「不要投資空有題材的企業」。隨著AI產業邁入第三波「應用落地」關鍵期，市場將拿著放大鏡檢視財報，焦點從「誰買了晶片」轉向「誰靠AI賺到了錢」。黃軍儒直言，今年選股必須嚴格檢視實質獲利，那些訂單無法兌現為營收、只能空口說白話的公司，股價將面臨劇烈修正，個股表現分化的情況將更明顯。

「不要」過度預期債券資本利得：息收才是硬道理

第三個「不要」，則是「投資債券不要過度期待降息帶來的資本利得」。不同於市場先前對大幅降息的樂觀預期，黃軍儒分析，今年的殖利率曲線將呈現陡峭化，長天期利率預期將維持在高檔震盪，不會像去年那樣出現劇烈的升降。因此，債市投資的焦點不是在賺價差，而是應該回歸固定收益資產的本質，以獲取穩定的「息收」為主要目標。

「要」鎖定美日市場 資金回流與政策紅利

談完風險，黃軍儒提出了第一個「要」，即「要鎖定美日多重資產」。儘管川普關稅戰可能持續帶來波動和不確定性，但美國經濟底氣深厚，加上企業承諾回流投資的金額龐大，美國仍是全球資金霸主。而日本則是另一大亮點，受惠於高早苗推動的「廣義國家安全」新政，從國防、核電到AI基礎建設均有財政支持，且日企發行美元債規模已超越中國，顯示其企業體質正在脫胎換骨，是資產配置的優選之一。

「要」看懂應用：電力與基建成新寵

第二個「要」，是「要轉向具備有實質應用支撐的產業」。當資金從純AI題材族群外溢後，將湧向支撐AI運作背後的「電力供應」與「基礎建設」類股，以及能真正將AI技術轉化為終端營收的應用型企業。這些擁有實質訂單與現金流量的公司，將接棒成為2026年的市場主角。

「要」多重資產配置：加裝下檔保護

最後一個「要」，則是「要採取多重資產配置」。面對科技股潛在的高波動，以及重押單一資產的風險過高，黃軍儒建議，投資人應同時配置股票、公債與非投資等級債等多元資產，甚至可運用掩護性買權等衍生性商品工具來搭配。這樣多重資產的投資策略就像為投資組合加裝一道保險，在股市震盪整理時還有機會獲取額外息收，既能參與股市長線成長機會，又能透過債券來降低下檔風險，是度過2026年行情震盪的解方之一。

