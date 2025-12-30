AI不再只是燒錢貨，Google Cloud報告揭秘：企業獲利關鍵字「代理式 AI」

AI浪潮席捲全球，但企業是否真能靠AI創造實質收益，仍是市場關注關鍵議題。根據Google Cloud發布的年度研究報告《2025 年 AI 投資報酬率》，答案正逐漸明朗，而真正開始為企業帶來明確投資報酬率的，並非單純生成文字或圖片的生成式 AI，而是能在既定規則與人類監督下，主動規劃並執行工作的「代理式 AI」（Agentic AI）。

「代理式AI」串連系統，從工具轉身為數位員工

根據《2025 年 AI 投資報酬率》（The ROI of AI 2025）針對全球3466位企業主管，包括C-level（C級主管，職位名稱通常以 Chief（首席）為首，例如 CEO、CFO、COO 等）、行銷與IT總監進行線上調查。

從整體數據來看，「生成式AI」的商業價值已開始顯現。報告指出，74%的受訪企業表示，已在至少一項生成式 AI 應用中看到正向投資回報。然而，隨著導入深度不同，企業之間的表現差距也逐步擴大。

該報告發現，「代理式AI」已逐步走出實驗階段，在已使用生成式 AI 的企業中，52%已將「代理式AI」導入正式營運環境，顯示這類能主動執行任務的AI，正成為企業日常運作的一部分。

88%領先者已獲利！ 勝出關鍵：規模化部署

在「代理式 AI 的早期採用企業」中，88%受訪者已看到投資報酬（ROI），明顯高於整體平均。這類企業普遍已將「代理式AI」深度整合至核心業務流程，且未來AI預算中，至少有一半投入在「代理式AI」相關應用。



Google Cloud 全球生成式 AI 事業副總裁Oliver Parker於報告中指出，率先導入「代理式 AI 」的企業，已開始看到實質回報，包括改善客戶體驗、釋放員工時間，讓人力得以投入更高價值的工作，同時也為行銷、IT 與人資等部門帶來生產力提升。這些成果，進一步說服企業高層加大投資，推動更全面的 AI 規模化策略。

​​《2025 年 AI 投資報酬率》（The ROI of AI 2025）報告發現，企業在評估大語言模型供應商時，最在意的因素仍集中於資料隱私與安全（37%）、系統整合能力（28%）與成本（27%）。(截自The ROI of AI 2025報告)​

相較於早期多半停留在單點輔助，「代理式AI」的關鍵在於能獲得授權（Governed access），並連結企業內部工具（如 CRM 或 Drive）主動整合，這使AI從輔助工具，逐漸轉為實際的執行角色。

Wayfair首席技術長Fiona Tan在報告中指出，「代理式AI」幾乎適用於所有企業流程，能加速既有作業並帶來可衡量的業務影響。

從部署數量觀察，差距更加明顯。Google Cloud調查顯示，在「代理式AI」早期採用企業中，82% 已部署超過10個「代理式AI」，顯示AI應用已形成可複製、可擴展的運作模式。

不過，隨著應用規模擴大，安全與治理也成為關鍵議題。德意志銀行（Deutsche Bank）策略與創新長 Christoph Rabenseifner指出，雖然「代理式AI」的部署仍需克服資安與合規挑戰，但這類「幕後支援型」應用，最終將反映在企業的財務績效上。

這樣的差異，也反映在企業的投資配置上。代理式 AI 早期採用企業，平均將 39% 的年度 IT 預算投入AI，高於整體企業平均的 26%。同時，多數企業已連續1年以上在實際營運中使用生成式 AI，顯示 AI 已從短期創新專案，轉為長期基礎建設。

五大應用場域，成為AI創造價值的主戰場

Google Cloud 調查歸納出生成式 AI 最具體帶來價值的五大場域，包括生產力提升、客戶體驗、業務成長，以及行銷與資安。

《2025 年 AI 投資報酬率》（The ROI of AI 2025）報告 歸納出生成式 AI 最具體帶來價值的五大場域，包括生產力提升、客戶體驗、業務成長，以及行銷與資安 。 (截自The ROI of AI 2025報告) ​

其中，70% 的企業表示 AI 已改善員工效率；63% 觀察到客戶體驗提升；56% 指出 AI 直接帶動營收，增幅以 6% 至 10% 最為常見；另有 55% 與 49% 的企業，分別在行銷與資安領域看到實質助益。

報告亦顯示，74% 的企業在不到1年內即看到AI投資回報，同時，51%的企業指出，從構想到正式上線的時間已縮短至 3至6個月，反映 AI 專案的推進節奏明顯加快。

評估大語言模型供應商，資安是第一要素

即使技術持續進展，AI 能否產生穩定回報，仍取決於企業治理與決策結構。報告指出，在具備企業最高決策層明確支持的組織中，78%已看到實際回報。

同時，企業在評估大語言模型供應商時，最在意的因素仍集中於資料隱私與安全（37%）、系統整合能力（28%）與成本（27%）。Google Cloud指出，資料治理與系統整合的複雜度，往往比模型效能本身更具挑戰性。

《2025 年 AI 投資報酬率》報告總結，企業已走過觀望階段。未來，AI是否值得持續投資，關鍵不在技術展示，而在是否能實際落地、擴大應用，並帶來可衡量的回報。

在這樣的背景下，「代理式AI」正逐步成為衡量 AI 投資價值的新指標。企業是否準備好讓 AI 進入營運核心，將決定這場AI投資的最終結果。



