AI不再是大品牌專利！台灣餐飲科技正走向「AI平權」時代

2026年台灣餐飲業將迎來第三次科技革新浪潮，新一代AI技術不僅將改善缺工，還能主動提升客單價與營收，讓中小型餐廳也能擁有與大型連鎖同等級的「獲利引擎」。（圖片來源：iCHEF提供）

撰文＝我是iCHEF的Ken

後疫情缺工時代，隨著營運與人力成本急遽攀升，台灣餐飲業正集體面臨一個轉捩點：該如何透過科技化解經營瓶頸，同時又不犧牲消費者體驗？

回顧2024到2025年，當我們談論AI餐飲科技，目光往往聚焦於大型連鎖餐飲或食品加盟展中的重裝備——從精確調配的AI智能茶飲機、實現標準化出餐的自動炒菜機、速食店門口一字排開的自助點餐機（Kiosk），到穿梭桌邊的送餐機器人。這些「硬體AI」的確吸睛，也展示了提升效率的巨大潛力。

但我們必須承認：對於台灣絕大多數的中小型餐飲業者來說，動輒數十萬的硬體投資，根本是一道跨不過去的高牆。更關鍵的是，這類技術的核心價值，多半仍停留在「節省人力」的應用階段，為了節流卻需要花更多錢，似乎本末倒置。

正當多數老闆仍認為AI升級是「大品牌」的專屬時，2026年餐飲科技的風向已轉變隨著生成式AI的普及，台灣餐飲科技的「第三次浪潮」已經悄悄來臨。

這一次，核心不再是昂貴的硬體軍備競賽，而是「軟體AI功能的普及化」以及大幅降低的使用門檻。無論是美國或台灣，都開始出現支援餐廳以小額成本將AI植入現有的POS與系統，使其成為基礎設施的一部分。

這波新浪潮的目標不再高不可攀，也不再只是為了「省下一個服務生」，而是如何透過數據與算法，主動幫餐廳「每單賺更多、訂單多更多」。

從平板點餐到報表分析 台灣餐飲科技的第三次浪潮

回望台灣餐飲科技發展，平均每5年出現一次重大變革，每一次都重新定義了餐廳的營運模式：

第一次浪潮（2016年）：平板點餐＋雲端報表

隨著平板與網路技術的普及，iPad POS開始蓬勃發展。餐廳得以擺脫笨重的主機，營運數據首次得以「上雲端」，這是「行動化」的起點。iPad POS打破了傳統櫃台的限制，服務生開始拿著平板走到桌邊，老闆們也能隨時隨地查看報表，實現了管理的數位化

第二次浪潮（2021年）：線上點餐＋外送整合

疫情是巨大的催化劑。為了生存，餐廳被迫打破實體店的圍牆。這一階段的重點在於O2O（Online to Offline）的串接，將外帶、外送平台與POS深度整合，目的是在疫情期間維持營運的「廣度」。政府推出的補助案（如台灣雲市集等）加速了當時的數位轉型。線上點餐與外送平台整合成為標配，幫助餐廳在逆境中降低人力依賴、擴大營運半徑

第三次浪潮（2026年）：AI強化的掃碼點餐＋報表分析

而今，我們正站在「第三次浪潮」的起點。隨著人工智慧發展，行政院數發部也啟動補助計畫，推動國家級AI發展。這股浪潮已是全球共識——美國餐飲科技巨頭Toast POS推出了「Toast IQ」、Square POS全面導入「Square AI」，而台灣的iCHEF也發佈了「2026台灣餐飲AI元年」的趨勢預測。

掃碼點餐三階段進化 從節流工具到獲利引擎

要理解第三次浪潮的本質，我們只要觀察與大眾最息息相關，且不時會在網路上引發兩極討論的餐飲工具「掃碼點餐」。它的演進史，精準地反映了產業焦慮與解方的過程。

掃碼點餐在台灣的發展，歷經了以下三個階段：

第一階段（2021）：剛需導入期，能點就好

因應簡訊實聯制，當時首要目標是完成無接觸點餐。因為有政策規範的強制性，消費者並無過多選擇，功能單一的系統即可滿足需求。當時為了防疫零接觸，系統只要「功能性」達標即可。雖然解決了無接觸的剛需，但體驗往往被忽略。

第二階段（2024-2025）：缺工替代期，必須好點

後疫情時代，缺工成為常態，掃碼點餐成為餐廳老闆節省人力的利器。少了政策的強制性，消費者擁有更多的點餐選擇，如果線上點餐介面難用、資訊過載，大家當然會選擇與店員直接互動

因此，系統商開始關注介面的美觀性與操作流暢度。無論是更有風格的主題設計、以餐點圖片為主的視覺呈現，甚至更有利於聚會的「團體同步點餐」（不再讓聚餐侷限於一支手機傳來傳去），目的都是希望透過科技，提供更好的服務體驗

第三階段（2026）：AI獲利期，目標是賺多點

這是2026年的分水嶺。當大家都有掃碼點餐時，競爭力回歸到「誰能賣更好」。這時的系統必須像一位經驗老到的領班，懂得在顧客猶豫時，透過AI智慧推薦「特定品項的最常搭配」或「本店最多人點的熱銷排行」。

從「能點」到「賺多點」，這不僅是功能的疊加，更是系統角色從「被動工具」轉型為「主動獲利」的關鍵證明。

競爭力重塑 AI時代的兩大營收引擎

面對第三次浪潮，餐廳需要的或許不再是更多冰冷的硬體，而是軟體與經營思維的重塑。

2026年的餐飲系統，必須具備兩大核心動能，才能在激烈的市場中建立護城河：

釋放極致的營運效率：AI讓繁瑣作業不再是服務的阻礙

過去，餐廳為了處理行政作業，犧牲了最寶貴的現場服務溫度。AI的介入，不是為了完全取代人，而是將人從重複勞動中釋放出來，讓繁瑣作業化繁為簡：

1、應對通膨的「價格應變力」（AI批量改單）：面對原物料價格的頻繁波動、或是品項的更名替換，傳統餐廳需要耗費數小時甚至數天進行跨平台調整。現在，透過AI批量處理技術，老闆能一鍵同步修改全通路的菜單價格。這意味著你能更靈活地保護利潤空間，將時間還給營運策略。

2、擁抱國際客流的「無國界接待力」（AI菜單翻譯）：當觀光客回流，語言隔閡往往是掉單的主因。新一代的AI多語系菜單，不再是生硬的Google翻譯，而是能生成精準的日、韓、英、泰、越等多國語言。這讓觀光區的中小型餐廳也能大幅降低溝通成本，以輕鬆的方式接觀光客訂單。

銷售能力的轉變：把「流量」變「客單」的算法紅利

這也是本次浪潮最核心的紅利。過去的掃碼點餐，往往只是把紙本菜單數位化，被動地等待顧客翻閱。但2026年的趨勢是「演算法銷售」，系統必須具備動態調整版面的能力，像一位懂得察言觀色的頂尖業務，在顧客點餐的微時刻進行心理引導。這才是將工具價值從「節省人力」轉向「提升營收」的關鍵：

1、消除選擇障礙的動態「黃金版位」：新客進店時最大的痛點往往是「不知道點什麼」。新一代的AI介面，懂得利用進入菜單後的第一個「黃金版位」，動態展示當下的熱銷排行。這不只是一個排行榜，它就像是一位「金牌店員」隨侍在側，主動為顧客進行說菜，用大數據告訴客人：「這是本店招牌，錯過可惜。」透過權威性的引導，有效消除顧客的選擇焦慮，直接縮短點餐時間並鎖定高單價招牌菜

2、挖掘隱性需求的「貼心推薦」：追加銷售（Upsell）的最高境界，是讓客人覺得貼心而非被打擾。AI系統能進行即時的購物車分析，在結帳前的關鍵時刻，以不打擾的方式跳出「最常搭配」建議。這就像是一位貼心的資深服務人員，在客人點完餐後私下傳授：「點了這道主餐的熟客，通常都會搭配那杯特調喔！」這種基於數據的「私房推薦」，能引導顧客發現原本會錯過的美味，在無形中堆疊出更高的客單價

（1）因地制宜的「場景行銷」：優秀的AI系統，不僅要會賣餐，更要能根據不同的餐廳屬性，提供最適合的服務模式：

（2）風格品牌店：對於講究氛圍的品牌，線上菜單必須是品牌美學的延伸。透過設計師聯名的主題色介面與視覺動線，讓點餐過程本身就是一種沈浸式的品牌體驗，讓顧客在滑動螢幕時也能感受到品牌的設計力

（3）精緻餐飲（Fine Dining）：過去我們認為精緻餐飲不該有手機出現，但新的趨勢是「服務與數位的混合體驗」。雖然專業的桌邊說菜不可取代，但QR Code菜單能填補顧客等待餐點時的空白。透過線上介面，餐廳能呈現更完整的食材履歷與圖片故事，滿足想深入了解資訊的顧客，也照顧到社恐型消費者的心理需求。此外，這也是販售周邊商品的最佳時機。正如丹麥米其林三星傳奇Noma透過Noma Projects將其發酵實驗室的成果（如醬汁、書籍）商品化，數位菜單能讓顧客在用餐當下的感動時刻，順手下單購買餐廳周邊，將一次性的餐飲體驗延伸為帶回家的品牌記憶

（4）多人聚會餐廳：針對熱炒、火鍋等聚餐場景，AI系統解決了「一支手機傳來傳去」的社交尷尬。透過「多人協作點餐」功能，同桌好友可以同時用自己的手機點餐、各自備註口味。這不僅增加了聚餐的話題性，更因為點餐阻力消失，讓大家的消費意願在熱鬧氛圍中無限放大。

AI平權時代來臨 別錯過十年一遇的科技紅利

回顧過去十年，2016年的平板POS與2021年的掃碼點餐與外送平台，分別解決了管理與生存的難題。2026年，我們正站在「AI平權」的起跑線上。

此時，「穩定」僅是餐飲工具的基本門檻。我們相信，AI科技紅利已經不是未來式。這場轉變在國際上已得到驗證。美國餐飲科技巨頭Toast POS推出的AI平台Toast IQ，其智慧菜單和追加銷售功能，已證實能為餐廳帶來平均6％的訂單金額增長。

這證實了系統的真實價值已產生天壤之別：一套沒有AI的系統，只是在「記錄」營收；而一套具備AI的系統，則是在「創造」營收。

這是一次十年一遇的機會。AI終於跨越了昂貴的硬體門檻，讓中小型餐廳也能以極低成本，擁有與連鎖巨頭同等級的銷售大腦。

在這個關鍵時刻，請別再只問「這能幫我省多少錢？」，而該問「這能幫我多賺多少錢？」。2026年，別讓餐廳輸在觀念。請把握這次紅利，將你的系統從舊時代的記帳工具，升級為最強的「獲利引擎」，迎接下一個黃金十年。

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

審稿編輯：林玉婷