AI不只在手機裡 Apple傳開發AI Pin概念穿戴裝置

【記者趙筱文／台北報導】繼手機、手錶與耳機之後，Apple可能正醞釀一款全新形態的穿戴式裝置。近期科技圈傳出，Apple正在內部研發一款主打AI應用的「智慧別針」裝置，體積約與AirTag相當，若最終問世，將有望成為Apple首款「以AI為核心」打造的硬體產品，並被視為AI從螢幕走向日常佩戴的重要一步。

從目前流出的資訊來看，這款AI穿戴裝置外型為圓形，採用鋁合金與玻璃材質，整體設計語言與AirTag相近。裝置正面預計配置廣角與超廣角鏡頭，並內建三顆麥克風與喇叭，側邊則設有實體按鍵，強調單手即可操作的直覺體驗。功能方面，傳出可支援拍照、錄影、環境聲音辨識、語音播放，同時也具備無線充電設計，主打「不用拿出手機，也能即時互動」的使用情境。

廣告 廣告

外媒《The Information》指出，這款AI pin目前仍處於開發階段，未來是否量產、上市時程，甚至是否會被取消，都仍存在不確定性。報導也提到，Apple仍在評估該裝置的產品定位，尚未決定會以現有產品配件形式推出，或是作為獨立產品線販售。若一切順利，最快可能於2027年對外亮相，但仍不排除延後或中止的可能。

值得注意的是，AI pin這類產品近年市場表現並不理想，先前由Humane推出的穿戴式AI裝置就被視為失敗案例，顯示消費者對「無螢幕AI穿戴」仍持觀望態度。不過，AI穿戴的探索並未停下，包括OpenAI也傳出正在研發智慧筆等AI硬體，科技業仍在尋找AI與日常生活更自然結合的切入點。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

壽司郎「5%清潔服務費」！新店型確定酌收 推出點餐巨幕、專人帶位

麻衣父親胰臟癌離世！她暴瘦現身 親吐臨終遺言

世界紀錄概念車駛入台北街頭 Mercedes-AMG CONCEPT AMG GT XX亞洲首度城市亮相

