AI不是來搶飯碗！ 聯想研究報告：隱形IT將助團隊轉型高價值工作

根據Lenovo最新發布的《Work Reborn》系列研究報告顯示，全球工作場所的數位轉型正邁入全新階段，其核心目標在於推動技術的「隱形化」；所謂的「隱形IT」（Invisible IT），是指讓科技基礎設施完全融入工作流程的背景之中，使其在員工毫無察覺的情況下自動運作。

與傳統IT僅在系統中斷或減慢速度時才被注意到的被動模式不同，隱形IT強調的是預判需求與攔截問題；報告指出，79%的受訪IT主管渴望能提供這種流暢且主動的支援，以減少對員工的干擾，然而現狀卻存在顯著落差，目前僅有21%的企業真正實現了預測性的問題解決機制。

AI驅動的預測能力與生產力效益

儘管近半數（49%）的IT決策者將員工生產力與敬業度視為首要任務，但調查發現，僅有36%的主管認為現有的數位環境能有效支持這一目標，更有高達84%的主管坦言無法在問題發生前進行預測；這突顯了企業迫切需要導入AI與自動化技術，以建立能先於問題發生的攔截機制。

透過整合豐富的個人數據與行為洞察，AI驅動的解決方案能為使用者量身打造支援方案；根據IDC與Lenovo的數據分析，這種超個人化與主動式的運作模式已被證實能帶來顯著效益，包括提升30%的用戶滿意度、降低30%的支援成本，並能主動解決40%的潛在技術問題，這顯示出消除數位障礙與簡化IT生態系統，是打造輕鬆員工體驗的關鍵。

靈活部署與永續發展的雙重紅利

在實際應用層面，靈活的裝置訂閱模式（如裝置即服務 DaaS）正成為降低IT複雜度與成本的有效手段；以考文垂大學集團（Coventry University Group）為例，該機構透過採用此類模式更新老舊基礎設施，不僅將部署時間縮短，更在永續發展與效率上取得具體成果。

數據顯示，該集團因此消除了約223噸的二氧化碳排放，每週更節省了40小時的IT管理工時，這種模式讓企業在提升生產力與員工體驗的同時，也兼顧了環境永續的責任，體現了隱形IT在資源優化上的特徵。

AI旨在升級而非取代IT團隊

針對AI引入後的職場焦慮，報告也提出了正面的觀點。隱形IT的興起並非為了取代人類專業，而是為了釋放IT人員的潛能；39%的IT主管預期，AI驅動的支援系統將使團隊從繁瑣的日常維護中解放，轉而專注於提升終端使用者體驗等更高價值的工作；僅有12%的受訪者預期會因此縮減團隊規模。

克服結構性障礙邁向轉型

儘管願景清晰，但企業在邁向隱形IT的過程中仍面臨結構性挑戰；調查顯示，系統碎片化（51%）、成本限制（47%）以及 AI 技能短缺（43%）是目前最大的阻礙。為了跨越這些障礙，報告建議企業應著手整合並簡化IT生態系統，以減少碎片化帶來的摩擦；同時，必須投資於提升內部團隊的AI技能，使其能駕馭新技術。

此外，與經驗豐富的供應商合作，以安全且具規模的方式部署預測性支援，將是企業減少數位摩擦、提升員工敬業度，並最終實現隱形IT轉型的具體路徑。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）