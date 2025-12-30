AI不是只有ChatGPT 華碩攜手台大人工智慧應用社 教台大人把模型「練起來」

華碩今宣布結盟臺灣大學人工智慧應用社。（圖／華碩）

華碩宣布，與台大人工智慧應用社結盟，共同推廣校園AI教育，加速AI應用落地，雙方將藉由華碩開發的MuseTree、Multi-LM Tuner等AI軟體與即將推出的AI加速系列產品，聚焦於生成式AI工具實際操作、模型優化與應用，希望培育更多具備實戰能力的跨域人才。

華碩多媒體事業處全球副總裁簡孝堅表示，華碩致力於軟硬體的深度整合，傾注全力協助學子將所學理論轉化為解決現實難題與痛點的創新應用。

華碩表示，兼具生成式AI功能與簡潔介面的MuseTree，採用「全本機地端AI處理」，即使沒有網路仍可運作，且終身免費，MuseTree基於Stable Diffusion模型，故支援「靈感地圖（Idea Map）」與「靈感畫布（Idea Canvas）」兩大核心工具，非常適合影像創作構想視覺化。

廣告 廣告

而Multi-LM Tuner則是一站式多模態語言模型（Multimodal Language Model），擁有直覺好上手的UI，搭配華碩顯示卡後，無需編寫程式碼也能在本地端快速、安全地完成資料集生成、並透過參數的設定做模型微調與驗證，滿足客製化模型的需求，而即將推出的2.0版本對焦使用者需求，提供一套衡量評分機制，讓使用者可以針對訓練後模型做評判。

華碩與台大合作源遠流長，先前的合作包括攜手電資學院成立「AI電資大聯盟」、「AI PC創新實驗室」，華碩並提供台大各類獎學金與講座計畫，華碩表示，日後也會持續與台大人工智慧應用社舉辦技術工作坊、專案競賽，鼓勵學生透過華碩設備和AI工具、平台，探索更多元的應用場景，落實「設計思維」與「技術實作」並重的教育目標。



回到原文

更多鏡報報導

DRAM再缺也沒有要飲鴆止渴！華碩打臉外媒 否認投入晶圓製造

記憶體全面缺貨、大漲 華碩共同執行長胡書賓定調：PC漲價已成大趨勢

駭客挑釁失敗？華碩二度聲明：用戶隱私與產品皆無影響