AI不是年輕人專利！丁菱娟：60後學也不遲，從找食譜到旅程規劃，「會問問題」是熟齡最大優勢





大家一聽到「AI」，腦袋裡是不是立刻浮現這是年輕人的玩意兒。其實人工智慧（AI）快速進入大眾生活，不論是ChatGPT、Gemini，還是各種自動化工具，都成為日常工作的助力。許多人認為AI屬於年輕人的世界，因為他們對新科技接受度高、操作熟練。

但事實上，資深人員也擁有使用AI的獨特優勢，因為他們在職涯與人生中累積了大量的知識與經驗，能夠在與AI互動時問出更有深度的問題，並做出更有智慧的判斷。

因此我非常鼓勵資深專業人員，尤其是在職場有專業及社會歷練的人士，無論退不退休，更應該好好運用AI來發展第二曲線，或是增加生活效率。

我認為資深人員的優勢如下：

1.AI的價值並不是取代人，而是透過對話、生成、分析來協助人思考。 對於一位資深專業人士而言，最大的優勢在於 「會問問題」。

2.懂得脈絡：多年工作與人生經驗，讓資深人員熟知行業背景與文化脈絡，能比年輕人更快切入重點，避免AI給出過於表面的答案，他們能把AI的回應放進自身經驗的架構中，形成更有脈絡的策略或文章。

3.判斷真偽：資訊爆炸的時代，假新聞、片面資料隨處可見。資深人員能運用過往的經歷，快速辨識哪些資訊合理、哪些需要存疑。

4.深化應用：很多資深人員涉獵過不同角色與領域，AI生成的知識在他們手中更容易被靈活運用，形成跨界的洞見。

換句話說，AI是一面鏡子，資深人員知識越多，AI就能被引導得越精準。年輕人可能操作流暢，但資深人員能把AI變成真正的「智慧顧問」。

資深人員經驗結合AI，產生更大的價值。

因此，AI不是專屬年輕人的玩具，而是能讓資深人員發揮「第二曲線」價值的利器。

許多年長者對AI感到陌生，甚至害怕

其實，學會使用AI並不需要一次到位，可以循序漸進。

譬如說從生活開始，先嘗試用AI解決日常小問題，例如：請AI規劃旅遊行程、提供食譜、或協助撰寫簡短文章。這能降低心理障礙，建立信心。

把AI當助理，逐步延伸到工作或專業，讓AI幫忙整理資料、生成簡報、甚至模擬不同觀點的辯論。

習慣把AI視為一位隨時待命的助理，而非威脅。

練習問好問題，使用AI的關鍵在於提問

與其問「請幫我寫一份報告」，不如說「以台灣中小企業的案例，幫我分析品牌轉型的3個關鍵挑戰」。

問題越具體，答案越有價值。

當然AI的答案不一定正確，要養成比對與修正的習慣。

這時資深的判斷力就是最佳保護網。

AI是一股浪潮，無論接受與否，它都已經進入我們的日常。

若仍覺得技術門檻高，可以與子女或年輕同事搭配，他們負責操作，我們負責引導問題，這會是一場跨世代的合作。

很多人擔心：「我都60歲了，還來學AI？」

但別忘了，當年你第一天接觸智慧型手機，不也以為自己學不會？

結果現在，你可能比孫子還會用LINE傳貼圖。

AI也是一樣，起步慢沒關係，不要排斥，重點是要懂得在日常生活運用AI，讓它成為我們得利的助手。

記住，年輕人靠速度，我們靠深度。

AI不是要淘汰誰，而是給每個人一個機會，重新發揮自己最獨特的價值。

AI就像一匹快馬，年輕人騎得快，但資深人員懂得挑路。

兩者相比，誰能走得更遠？

我想答案已經很清楚了。

