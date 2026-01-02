AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙

大陸浙江省杭州市一名男子，近日因冰箱突然「關不上」，靈機一動向AI軟體求助，豈料AI給錯客服電話，讓他差點上當。

馬姓男子描述修理冰箱過程。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，這名馬姓男子任職電商平台產品經理，平時工作與生活大量使用AI，日前他發現家中西門子冰箱的門怎麼樣都關不緊，「會有一條縫，就感覺始終關不上。」於是他打開AI應用程式「豆包」，搜尋「冰箱門關不上怎麼辦」。

馬男表示，「前面它先給了一些快速檢查的方法，後面直接給我一個電話，說是『西門子售後』。」他打過去，對方稱是冰箱密封條損壞，並開價320元人民幣（約1400元台幣），馬男指出，「我當下就覺得有點貴，心裡有點警覺。」

廣告 廣告

馬男隨即再次檢查冰箱，赫然發現冰箱內部貼有「官方客服400電話」，與AI提供的電話「完全不同」。他再回頭追問「豆包」，AI才回覆，「尾號8818的電話是錯誤且非官方的」，並改提供正確的官方號碼。

馬男傻眼，決定再次自行檢查冰箱，赫然發現僅是冰箱抽屜後方「卡了一大塊冰」，把冰拿掉之後，門就可以關上了。馬男提醒，AI的資訊務必自行再三確認，「如果是看病呢？可能影響的是人的健康。」

延伸閱讀

MLB/今井達也確定旅美！ 3年約含激勵獎金當太空人

MLB/天使揮別薪水大盜！倫登76億合約認賠 剩12億分期付

MLB/今井達也交易倒數！小熊面談完畢 合約上看2億美元