AI不確定性炸裂！韓股一週內「3度啟動停牌機制」 比新興市場還刺激

據南韓媒體今天（2/7）報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）在短短一週內，三度啟動「臨時停牌」（sidecar）機制，比印尼等新興市場的波動性還大，分析指出，由於市場擔憂人工智慧（AI）產業前景，南韓半導體業又與美國科技巨頭連動，短期內恐會維持巨大漲跌波動。

據《東亞日報》報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）6日下跌1.44%，收在5098.14點，受到外資賣壓影響，盤中一度大跌5.12%，觸及4899.30點，南韓交易所在上午9時6分左右，緊急啟動「臨時停牌」（sidecar）機制。

當南韓綜合股價指數（KOSPI）較基準價格上漲或下跌5%以上的狀態，持續1分鐘時，即觸發該熔斷機制，暫停股票市場交易，以降低對市場的衝擊。

6日觸發的停牌機制，已是一週內第三次啟動，前兩次啟動的時間，分別為本月2日跌幅過大，與3日上漲幅度過大，冷熱交替如此劇烈，與其他亞洲股市相比，格外引發關注。

報導指出，本月2日至5日，KOSPI的單日漲幅區間，為-5.26%至+6.84%，相較之下，作為新興國家的印尼，股市單日漲幅僅為-4.88%至+2.52%，另外，在半導體領域與南韓競爭的台灣，同一期間的單日波動，僅在±2%之內。

一般來說，經濟發展尚未成熟的新興國家，其投資市場波動性會較高，南韓股市近來波動性特別大，原因在於該國的「半導體雙雄」（三星電子與SK海力士），股價與美國科技巨頭高度連動。

報導指出，三星電子與SK海力士的記憶體產品，主要買家就是谷歌、亞馬遜、微軟、Meta等美國四大科技局頭，一旦市場擔憂AI投資規模過大，或是科技巨頭縮減支出，就可能直接衝擊南韓半導體雙雄的營業利益。

美國四大科技巨頭2026年的資本支出，預測高達6500億美元，年增幅達1.5倍，對於如此龐大的投資金額，市場擔憂AI獲利模式能否持續，5日美國科技巨頭股價下跌，6日三星電子與SK海力士也應聲下跌。

專家指出，外國投資人持有KOSPI半導體類股的比重高，當美國科技股走弱，KOSPI的漲跌幅也會特別劇烈，但這時「逢低買進」的散戶投資人出手，又放大了波動性，只要這樣的模式持續重複，短期內KOSPI的單日波動率仍難以緩和。

