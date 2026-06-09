AI世代人文力爆發！明道中學23人直攻台大政大北大

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／專題報導】114學年度大學個人申請入學放榜，明道中學在人文社會領域表現亮眼，共23位學生錄取國立臺灣大學、國立政治大學及國立臺北大學等頂尖校系，累計達41人次，展現人文教育長期深耕成果。

明道中學再傳捷報，人文社會領域學生錄取台大、政大、北大等頂尖大學，共23人、41人次展現亮眼成果。（明道中學提供）

面對生成式AI快速發展的時代，校方指出，知識取得日益容易，但真正關鍵能力已轉向資訊判讀、批判思考、價值判斷與觀點建構。人文教育不僅是知識傳授，更著重培養學生的思辨能力、社會關懷與跨域整合素養，使學生具備面對未來社會的核心競爭力。

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此次錄取學生普遍展現出清晰的學習軌跡與共同特質，包括目標明確、主動探索及多元參與。多位學生分享自身學習經驗，從課內外活動累積實力，逐步確立升學方向。

其中，李襄言認為高中生活應「能動能靜」，專注課業之餘也積極參與活動，並善用學校暑期課程與晚自習制度，建立穩定學習節奏；陳律錚則自高一即確立法律志向，透過模擬法庭與法院旁聽深化專業理解。

明道中學再傳捷報，人文社會領域學生錄取台大、政大、北大等頂尖大學，共23人、41人次展現亮眼成果。（明道中學提供）

游月萱透過人文社會營隊接觸公共議題，拓展國際與法律視野；林軒嘉則在辯論社訓練論述能力，並善用AI工具輔助資料整理與寫作，提升思辨與表達效率；林育奎則強調規律運動與時間管理，維持長期穩定學習狀態。

在公共事務與國際視野方面，曾威智長期投入國際志工與論壇籌辦，培養溝通協調與團隊領導能力；溫苡歆則參與模擬聯合國活動，學習以全球視角分析國際議題與政策。

商業與財經領域同樣表現不俗。劉家妤透過大量閱讀與寫作訓練強化語文能力，並主動修習大學先修課程探索興趣方向；賴瑩珮則藉由商業競賽與教育志工服務累積企劃與簡報能力，為申請面試奠定基礎。

明道中學再傳捷報，人文社會領域學生錄取台大、政大、北大等頂尖大學，共23人、41人次展現亮眼成果。（明道中學提供）

此外，多位學生亦指出語文能力的重要性。李季宣透過英文小說閱讀培養語感，並進一步學習德語與日語；陳奕妡則長期維持閱讀習慣，強化理解、分析與批判思考能力。

校方表示，為因應AI時代人才需求轉變，長期推動文藝營、人文社會營、商業競賽、模擬聯合國及國際志工等多元學習平台，引導學生從真實情境中探索世界，將知識轉化為行動力。

明道中學校長陳炤華指出，AI雖能協助搜尋與整理資訊，但無法取代人類對價值的判斷、社會關懷與未來想像。