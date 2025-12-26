AI世代品德新解 小港國小攜手台師大校友會聖誕揭牌，重塑「禮義廉恥」核心價值

【互傳媒／記者 范家豪／小港 報導】 擁有116年歷史、甫獲教育部第十五屆「三好校園」殊榮的小港國小，於今日（19日）溫馨舉辦「聖誕才藝秀暨禮義廉恥匾額揭牌儀式」，在滿溢祝福的聖誕氛圍中，為校園品德教育揭開嶄新篇章。

小港國小（19）日舉辦「聖誕才藝秀暨禮義廉恥匾額揭牌儀式」。

感謝沅滿投資股份有限公司董事長劉信陸熱心捐贈支持下，揭牌儀式由李昆憲督學、李嵐屏校長及國立臺灣師範大學高雄校友會社會公益組執行長黃雀華等夥伴及眾多貴賓共同見證。這不僅象徵「禮義廉恥」核心價值回歸校園日常，也在黃雀華執行長的積極牽線下，成功串聯校友與基層教育資源，展現教育傳承的溫暖力量。

活動貫徹「藝術搭台、品德唱戲」理念，透過音樂與舞蹈等展演。

活動貫徹「藝術搭台、品德唱戲」理念，透過音樂與舞蹈等展演，讓學生在自信揮灑創意的同時，自然融入品德陶冶。李嵐屏校長指出，此次立匾並非復古回溯，而是以「古訓新解」回應AI世代的教育課題：「禮」象徵尊重與同理，「義」延伸為公平與責任，「廉」連結資訊誠信，「恥」則引導法治觀念與自我省思，與學校推動的「三好校園」（做好事、說好話、存好心）及社會情緒學習（SEL）理念高度契合。

活動貫徹「藝術搭台、品德唱戲」理念，透過音樂與舞蹈等展演。

牌匾設置於師生每日必經的玄關，發揮潛移默化的境教功能。校長李嵐屏表示，AI時代知識取得愈發容易，品格養成更顯珍貴，期盼孩子在生活中實踐核心價值，成為具備判斷力與人文關懷的新世代公民。未來，小港國小將持續在科技創新與人文素養並進下，打造溫暖而有力量的全人教育學習環境。